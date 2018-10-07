Tasarruf sahiplerinin yatırımlarına değer katmak istiyoruz
Tasarruf etmenin önem kazandığı günümüzde uzun vadeli yatırımlarda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) önemli bir seçenek olarak sunuluyor.
Uzmanlar, özellikle emeklilik fonlarının yatırımcıların portföylerinde bulundurularak değerlendirmelerini öneriyor. Bu açıdan çoğu fon şirketi de portföy yönetiminde emeklilik fonlarını dahil ediyor. Burada fon yönetimi de önemli bir kriter.
GELECEK GARANTİSİ
Emeklilik fonlarını, “Tüm dünyada uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılayan temel yapı taşı” diye nitelendiren Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Bu fonlar, ekonominin uzun vadeli kaynak ihtiyacını desteklerken, piyasaların istikrarına önemli katkıda bulunuyor” diyor.
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“Tasarruf sahiplerinin birikimlerinin, gelecek hayallerinin garantisi” olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Ersarı, “Bu önemli sorumluluğun bilinciyle amacımız, tasarruf sahiplerinin yatırımlarına değer katmak” diyor.
Dünyanın önde gelen finans kurumlarından World Finance, “Emeklilik Fonu Ödülleri 2018 (Global Pension Funds Awards 2018)” kapsamında, Ak Portföydü 2017’nin ardından bu yıl da “Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi” seçti.
. Mehmet Ali Ersarı,”Sektörün en iyilerinden I oluşan bir ekip ile yürüttüğümüz güçlü V operasyonlarımız, profesyonel yatırım süreçlerimiz ve entegre risk yönetimine dayanan çalışma biçimimiz, bizi bu prestijli ödüle taşıdı” diyor.
DOĞRU RİSK-GETİRİ BAKIŞ AÇISI
Mehmet Ali Ersarı, portföy yönetimlerini şöyle anlatıyor: “Sisteme güçlü bir şekilde hakim olan kadromuz ve uluslararası standartlarda iş yapış süreçlerimiz, çok bileşenli bir denklem olan başarıya ulaşmamızda en önemli formülü oluşturuyor.
Bunun yanında, müşterimizin gereksinimlerini anlamaya ve stratejik bir çözüm ortağı olmaya dayalı, yenilikçi yaklaşımlarımız, piyasadaki gücümüzü oluşturuyor. Yatırım süreçlerimizde güncel makroekonomik ve fınansal gelişmeler ışığında niteliksel ve sayısal analizler gerçekleştirilerek oluşturulan farklı vadelerdeki stratejiler ve doğru risk-getiri bakış açısı ile optimal varlık seçiminin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz.
Global standartlardaki yatırım süreçleri entegre risk yönetim anlayışı ile desteklenirken, iç kontrol sistemleri ile tüm yapı, portföy yöneticilerinden bağımsız olarak denetleniyor.”
NN EMEKLİLİK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRECEK
Emeklilik şirketleri yeni ürün ve çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Bunlardan biri de NN Hayat ve Emeklilik. NN Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Marius Popescu, dijital alanda yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor: “NN Hayat ve Emeklilik olarak, stratejik ilişkiler kurma ve dijitalleşme alanında önemli adımlar atıyoruz.
Geleceğin sigorta ve emeklilik şirketini oluşturup sektöre liderlik yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl ‘Sparklab İnovasyon Departmanını’ kurduk. Sparklab ile dijital ilan paylaşım platformu ‘NN Ekstra’ gibi birçok başarılı projeye imza attık.
Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından Alternatif Bank, Burgan Bank ve Hesapkurdu.com ile de bireysel emeklilik ve hayat sigortası kapsamında başarılı stratejik ortaklık anlaşmaları gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile Türkiye’deki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.”
VAKIF’TAN KATKI PAYI KAMPANYASI
Vakıf Emeklilik, bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan müşterilerine yönelik olarak ‘Katkı Payı Artış Kampanyası’ düzenliyor. Vakıf Emeklilik müşterileri, katkı paylarında yapacakları her 50 TL’lik artış için bir çekiliş hakkı kazanarak çeşitli ödüllerin sahibi olma şansını elde edecek.
Yapılacak çekiliş ile 1 kişi 2018 Vespa Primavera 50 CC sahibi olurken, 10 kişi akıllı saat, 16 kişi ise bin 500 TL değerinde tatil için hediye çeki kazanacak. 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayan kampanya, 7 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. Kazanan talihliler 21 Aralık 2018 tarihinde www. vakifemeklilik.com.tr adresinde duyurulacak.
“GÜÇLÜ DOLAR SATIŞLARI GETİRDİ”
SENEM UĞURLU
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen hafta Amerika’dan gelen güçlü ISM ve tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD 10 yıllıkları çok sert yükseldi ve son 7,5 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,22’ye geldi. Ayrıca petrol fiyatlarındaki arz endişesi enflasyon beklentilerini ve tahvil faizlerini yukarı çekti.
İtalya tarafından gelen haberler de piyasalarda tedirginlik yarattı. Alman 10 yıllıkları da yüzde 0,55 seviyesine geldi. Küresel olarak bütün bono faizlerinin yükseldiği bir hafta yaşandı. Güçlü dolar karşısında gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinde ve bonolarında da satışlar yaşandı.
Ayrıca yurtiçinde yüzde 6,3 gelen enflasyon verisi piyasaları negatif etkiledi. Türkiye 10 yıllık faizlerinde üç puanlık artış oldu; yüzde 17,50 seviyelerinden yüzde 20,80’e yükseldi. Bu hafta piyasalar yurtdışında yaşanacak gelişmelere paralel olarak hareket edecek. Yaşanacak olası bir toparlanmada hızlı bir geri çekilme yaşanabilir.”
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