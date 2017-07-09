Tasarrufa en uygun birikim şekli “BES” oldu
AvivaSA, “Gençlerin Emeklilik ve BES Algısı” araştırmasıyla, 15-35 yaş arasındaki gençlerin bireysel emekliliğe nasıl baktığını araştırdı. Araştırmadan çıkan ortak sonuç ise, gençlerin BES’i tasarrufa en uygun birikim şekli olarak görmesi.
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Türkiye’nin 15-35 yaş arası kentsel nüfusunu temsil eden grup üzerinde yapılan araştırmada, kadınlar ve erkekler arasındaki en önemli farkın, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) algısında olduğu dikkat çekti.
Kadınlar BES’i, “iyi maaş almak” olarak algılarken; erkeklerin algısında ise, “geleceklerini garanti altına” almak çok daha önemli.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca; “Araştırmamızdaki cinsiyet ve yaş kırılımlarındaki bulgular önemli. Ayrıca, bu yaş aralığının BES’i, tasarrufa en uygun birikim şekli olarak görmesi; sektörümüzün geleceği için umut verici” diyor.
YA BES OLMASAYDI?
Hem kadınlar (yüzde 58,4), hem de erkekler (yüzde 52,9) BES’i tasarrufa uygun bir birikim şekli olarak görürken; “BES olmasaydı hangi tasarruf araçlarını seçerdiniz?” sorusuna ağırlıklı olarak, vadeli hesap (kadınlar yüzde 46,6, erkekler yüzde 48,9) yanıtını veriyor. Vadeli hesabı izleyen yanıtlarsa, gayrimenkul (kadınlarda yüzde 31.6, erkeklerde yüzde 32,6) ve yastık altı (kadınlarda yüzde 21.7, erkeklerde yüzde 18,6).
“Gençlerin Emeklilik ve BES Algısı” araştırması, kadınların yüzde 25,4’ünün, erkeklerin ise yüzde 29,2’sinin, gelecek beş yıl içerisinde BES yaptırmayı planladığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları ayrıca, hem kadınlarda (yüzde 31,7), hem de erkeklerde (yüzde 38,8) devlet katkısının daha fazla olması durumunda, BES’i tercih edeceklerini gösteriyor.
Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar sigorta konusunda, öncelikle kurumların internet sitelerinden (yüzde 40,6) bilgi alırken, erkekler ise, eş, dost tavsiyesine önem veriyor (yüzde 38,5). Gençlerin tasarruf yapma durumlarının da irdelendiği araştırmaya göre; erkeklerin yüzde 66,6’sı tasarruf yaptığını belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 53,7’ye düşüyor.
KATILIM SİGORTACILIĞI BES İLE GELİŞİYOR
Bireysel Emeklilik sektöründe 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemi (OKS) faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdı. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, BES’te faiz hassasiyeti olan bireyler için de kurgulanmış fonlar olduğunu hatırlatarak, OKS ile birlikte bu fonların ivme kazandığını, bu durumun da katılım sigortacılığı açısından olumlu bir gelişme olduğunu söylüyor.
Özgür Obalı, şöyle anlatıyor: “Ülkemizdeki katılım sigortacılığı uygulamaları son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Vakıf Emeklilik ile birlikte sekiz farklı sigorta şirketi katılım ürünleri sunuyor. Ayrıca yerli ve yabancı birçok yatırımcı da katılım sigortacılığının Türkiye’deki gelişimini ilgiyle gözlemliyor.
Günden güne büyüyen ve derinleşen BES’te faizsiz katılım fonlarının büyüklüğü 4 milyar 594 milyon TL. Katılım fonları, 68 milyar 899 milyon TL’ye ulaşan toplam emeklilik fon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 6,67’sini oluşturuyor. Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep, hem faizsiz fonlar özelinde hem faizsiz finansal sistem açısından da umut verici bir tablodur”
“ALTINDA 1.232 DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ”
SİNAN VEZİROĞLU İŞ PORTFÖY YÖNETİCİ YARDIMCISI
“Çarşamba günü son iki ayın dip seviyelerini gören altın, FED tutanaklarının açıklanmasıyla haftanın geri kalanında yatay bir bant hareketini takip etti. ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını ortaya koyunca, altın fiyatları iki aylık dip seviyesinden dönerek l.225 dolar seviyesine bir tepki yükselişi yaptı.
Son günlerde tahvil faizlerinde izlenen hızlı yükseliş, emtia fiyatları üzerindeki baskının esas sebebi olarak karşımıza çıktı. Gümüş fiyatlarının da son 15 ayın dibine gerilemiş olması altındaki düşüş trendini teyit eder nitelikte olurken, bundan sonrası için altında 1.210 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer taraftan teknik göstergelerin aşırı satışa işaret etmesi nedeniyle gelebilecek bir tepkide ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.232 dolar önemli direnç olacak”
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