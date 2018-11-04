Uzayan emeklilik dönemi için BES’le tasarruf şart
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Tasarruf yapmanın makro düzeyde ülke ekonomisi için kaynak yaratarak büyümeye itici güç olduğunun ve bireysel düzeyde de yaşam standartlarının devamlılığını sağladığının ifade edildiği açıklamada, geleceğe dönük tasarruf yapmanın en iyi yollarından birinin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) ve Otomatik Katılım’a dahil olmaktan geçtiği vurgulandı.
UZUN EMEKLİLİK DÖNEMİ
Yaşam süresinin uzaması nedeniyle, bireyleri daha uzun bir emeklilik dönemi bekliyor. Giderek yaşlanan nüfus yapısından dolayı sosyal güvenlik sistemlerinin tüm dünyada emeklileri finanse etmekte zorlanması hem bireysel hem de ülke düzeyinde tasarruf açıkları oluşturuyor.
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Bu nedenle emekliliğe dönük tasarruf için bireylerin inisiyatif almasının kaçınılmaz olduğunu belirten TSB, emeklilik döneminde yeterli gelire sahip olabilmek için çalışanların gelirlerinin yaklaşık yüzde 10-15’ini tasarrufa ayırmaları gerektiğini, OECD ülkelerinin çoğunda tasarrufların bu düzeyin altında kaldığını hatırlattı.
Açıklamada, “Tasarruf açığı özellikle gençler için daha fazla. Dolayısıyla, bireyler olarak inisiyatif almalı, bugünden emekliliğe yönelik tasarrufta bulunmalıyız. Bunun da Türkiye’deki adresi bireysel emeklilik ve otomatik katılım uygulamasıdır” ifadelerine yer verildi.
TASARRUFLAR TABANA YAYILIYOR
Açıklamada, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren ve yaklaşık 15 milyon çalışan ile 600 bin işyerini kapsayan Otomatik Katılım uygulaması ile tasarrufların tabana yayılmasında önemli bir adım atıldığı vurgulanarak, bu yıl 15’inci senesini tamamlayan BES’teki fon tutarının 85,9 milyar TL’ye ulaştığı, katılımcı sayısının ise 7 milyonu bulduğu kaydedildi.
Türkiye Sigorta Birliği, açıklamasında Otomatik Katılım’a ilişkin güncel verileri de paylaştı. Buna göre, Otomatik Katılım’a 22 ayda 5 milyon kişi dahil olurken, biriken fon tutarı da 4 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.
Emekliliğe yönelik tasarrufun teşvik edilmesi noktasında devlet katkısının önemine dikkat çekilen açıklamada, dünyadaki diğer uygulamalarla kıyaslandığında katkı payı üzerinden yüzde 25 devlet katkısının tasarruf sahipleri için ciddi bir teşvik kalemi oluşturduğuna vurgu yapıldı.
Tasarrufun hayatın her bir bileşenini kapsayan çok değerli bir kavram olduğunu sadece vatandaşa değil, ülkeye de kazandırdığını hatırlatan TSB, açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“Parasal anlamda tasarruf küçük yaşlarda kumbaraya atılan 1 TL ile başlar, odadan çıkıldığında söndürülen ışık ile devam eder, boşa akmaması için kapatılan her bir musluk ile büyür. Bütün bu alışkanlıkların çocuk yaşta elde edilmesi ileride daha büyük birikimlerin de yolunu açar ve toplamda ülke ekonomisini güçlendirir.”
FAİZ İÇERMEYEN BES FONLARI
BES’te, faiz hassasiyeti taşıyan katılımcılar için faiz içermeyen enstrümanlara yatırım yapan, katılım bankacılığı prensiplerine uygun emeklilik yatırım fonları sunuluyor.
Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanlar özetle şunlardan oluşabiliyor:
- Katılım bankalarında açılacak TL, Euro, dolar katılma hesapları,
- Faiz barındırmayan TL, dolar, Euro cinsi varlıklar ile altın, gümüş gibi kıymetli madenleri içeren sermaye piyasası araçları,
- Katılım endeksine ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetleri,
- Altın ve kıymetli madenler,
- Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları (Girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu vb.),
- Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk (kira sertifikası) vb. faizsiz borçlanma araçları.
“BU HAFTA ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK”
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen hafta da pozitif bir seyir izledi. Bankacılık endeksi ve metal eşya sanayi endeksi genel endeksten iyi performans gösterirken ulaştırma ve metal ana sanayi endeksi getirileri genel endeksin gerisinde kaldı.
Geçen hafta içinde ekonomi yönetiminin açıkladığı vergi indirimleri, ilgili sektörlerin olumlu yönde ayrışmasını sağladı. Güçlü TL, bankacılık endeksini pozitif yönde etkilerken çelik sektörü hisselerinde ise kâr realizasyonlarına neden oldu.
Gelişmiş ülke borsalarında son dönem yaşanan dalgalanmanın nispeten durulmuş gibi gözüktüğü haftada gelişmekte olan ülke (GOÜ) piyasaları genel itibarıyla pozitif hareket etti. Uzun vadeli TL cinsi faizlerin bileşik getirisi yataya yakın hareket ederken benchmark faizin bileşik getirisi yaklaşık 130 baz puan düştü.
TL de geçen haftayı 10 kuruşluk düşüşle kapadı. Bu hafta açıklanacak tüketici enflasyon verisinin önemli olduğunu düşünüyoruz ve ekonomi yönetiminin alacağı kararları yakından takip ediyoruz.”
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