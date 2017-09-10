Yaşlanan Avrupa’dan ders çıkaralım!
Türkiye’de 2003 yılında başlayan BES’te, otomatik katılım ile yeni bir aşamaya gelindi. Ancak işin temeli olan gönüllü BES, halen herkese avantajlı tasarruf sunan en güçlü sistem olarak kabul ediliyor.
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Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, gönüllü BES’in bu işin temeli olduğuna ve avantajlarının daha iyi anlatılması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 18 yaş altına dönük hazırlıkların da söz konusu olduğu BES’in sahip çıkmamız gereken ana yapı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuşuyor:
“14 yılda gönüllü olarak dahil olunan BES’te 6 milyon 900 bin katılımcı ve 72 milyar TL fon birikti. Sadece çalışanlar değil, ev kadınları da sisteme katılıyor ve destek veriyor. Toplumun her kesimi gelecek planlamasını gönüllü BES ile yapabiliyor. Bu anlayışla iyi bir ivme yakalayan gönüllü BES’in değerlerini hatırlatmak gerektiğine inanıyorum. Dünyadaki gelişmelerden de örnek alınarak güncellemelerle sistem güçlenerek devam etmeli.”
500 BİN YENİ KATILIMCI
2017’de otomatik katılım etkisiyle gönüllü BES’in biraz geri planda kaldığına dikkat çeken Sincek; “Sektör olarak yıllık ortalama en az 500 bin yeni katılımcı sayısını 2017’de de yakalamak zorundayız. Biz Katılım Emeklilik olarak kurulduğumuz günden bu yana üç yıllık süreçte faizsiz BES’e 346 bin sözleşme kazandırdık ve 877 milyon TL fon topladık.
Yaşlanan Avrupa’daki uygulamalardan dersler çıkarmak zorundayız. Türkiye nüfusunda da önümüzdeki yıllarda yaşlı oranı artacak, artık daha uzun bir yaşam süresinden ve daha uzun bir emeklilik döneminden söz edebiliyoruz. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde 20-30 yıl sonrasını sağlıklı planlayabileceğiniz tek sistem BES olarak önümüzde duruyor” diyor.
TASARRUF PLANI
Yüzde 25 devlet katkısı da diğer tasarruf araçlarından bulunmayan bir avantaj olmasının yanı sıra hiçbir Avrupa ülkesinde de olmayan bir avantaj. Ayhan Sincek, bu yıl yürürlüğe giren otomatik katılımı, gönüllü BES’in bir tamamlayıcısı olarak görüyor, çalışanların eşleri ve çocukları için gönüllü BES’le aile boyu bir tasarruf planı oluşturabileceğini ifade ediyor.
18 yaş düzenlemesiyle anneler ve çocuklar birlikte gönüllü BES’li olabilecek. Sektör temsilcilerine göre, BES’in bilinirliği ve etkisi hususunda çalışanlar kadar toplumun diğer kesimleriyle iletişimi sürdürmeye ve arttırmaya özen gösterilmeli. Çocukların, çalışmayan eşlerin ya da ev hanımlarının gelecek yılları da bu kapsamda planlanabilir.
SORUN YANITLAYALIM.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vergi avantajı var mı? Kimler kullanabilir?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcılar için vergi avantajı uygulaması 1 Ocak 2013 tarihinde sona erdi. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutarın devlet katkısı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine bağlı hesaplarına ödeneceği sisteme geçildi. Bununla birlikte, çalışanları adına katkı payı ödeyen işverenler Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödedikleri katkı payını ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilir.
“HAZİNE İHALELERİ, TAHVİL FAİZLERİNDE ETKİLİ OLACAK
BARIŞ KESKİN CFA – İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta küresel piyasalara, dolardaki değer kaybı ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş damga vurdu. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,02 seviyelerine kadar geriledi. ABD Merkez Bankası (FED) üyesi Brainard’ın enflasyonla ilgili açıklamaları ve piyasanın faiz artırım beklentilerinin ötelenmesi, doların bu hareketinde belirleyici oldu. TL de bu hareketler neticesinde değer kazanmaya devam etti ve dolar/TL kuru 3,40 seviyesine kadar geriledi. Ancak enflasyonun bir kez daha beklentileri aşması, çekirdek enflasyon görünümündeki bozulma ve bu hafta gerçekleşecek hazine ihaleleri, tahvil faizlerinde gerileme yaşanmasını engelledi. Enflasyon verisinin ardından 10 yıllık tahvil faizi yüzde 10,55 seviyelerinden yüzde 10,70’lere yükseldi. Sonrasında ise global faiz düşüşüyle birlikte yüzde 10,65 seviyesine geriledi. Kısa vadeli faizler ise yatay seyretti ve iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11,60 seviyelerinde kaldı. Bu hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ve haz ine ihalelerinin, tahvil faizleri üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Özellikle hazine ihalelerindeki talep ve hazinenin borçlanma miktarı etkili olacak”
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