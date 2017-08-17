10 aracı kurum 51 hisse öneriyor

Ağustos 17, 2017 0 Yorum 138 Okunma
10 aracı kurum 51 hisse öneriyor

110.000’e dayanan, 7 Ağustos’ta 109.781 ile yeni zirvesini gördü.

110.000’den başlayan geri çekilme hareketlerini ‘sınırlı realizasyon’ olarak değerlendiren uzmanlar, yeni hedef olarak 112.000’i işaret ediyor.

Bu dönemde 10 aracı kurumdan yatırımcılar için hisse önerilerini aldık.

10 aracı kurum 51 hisse önerirken, burada dört kurumun önerdiği Akbank, Garanti ve Petkim öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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