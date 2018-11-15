11 aracı kurumdan 43 hisse önerisi

Kasım 15, 2018 0 Yorum 134 Okunma
11 aracı kurumdan 43 hisse önerisi

Cazip değerleme oranlarıyla BİST-100’deki geri çekilmelerin orta-uzun vadeli yatırım için uygun olduğu kaydediliyor.

Bu süreçte 11 aracı kurumdan 43 hisse önerisi aldık. Garanti, Tüpraş, Aselsan, Akbank, Erdemir ve YKB en çok önerilen altı hisse oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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