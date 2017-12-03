11 aracı kurumdan 47 hisse önerisi

Aralık 3, 2017 0 Yorum 362 Okunma
11 aracı kurumdan 47 hisse önerisi

Geçen hafta BİST-100’de satıcılı seyir hakimdi.

Yüksek fiyat oynaklıklarının ve satış baskısının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, geri çekilmelerin ise uzun vadede alım fırsatı olarak görülebileceğini belirtiyor.

Biz de dalgalı seyreden borsada aracı kurumların hisse önerilerini topladık. 11 aracı kurum 47 hisse önerirken, burada beş kurumun önerdiği Garanti ve THY öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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