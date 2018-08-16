12 aracı kurum 52 hisse öneriyor

Ağustos 16, 2018 0 Yorum 225 Okunma
12 aracı kurum 52 hisse öneriyor

Piyasalarda dalgalanmalar sürüyor.

BİST-100’ün mevcut seviyelerinin ve iskontosunun orta-uzun vadede ‘alım’ fırsatı yaratabileceği belirtiliyor.

Biz de bu süreçte 12 kurumdan 52 hisse önerisi aldık. Erdemir, Garanti Bankası, Tekfen Holding, BİM Mağazalar ve YKB en çok önerilen beş hisse oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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