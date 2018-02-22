12 aracı kurum 58 hisse öneriyor
29 Ocak’ta 120.845 ile rekorunu tazelese de globaldeki satış dalgasıyla gerileyen borsa, geçen hafta tekrar yükseldi.
Bu ortamda 12 kurumdan 58 hisse önerisi aldık. Önerilerde Garanti, Pegasus, Petkim, Sabancı, Tofaş, Trakya Cam, Tüpraş, Vakıfbank öne çıktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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