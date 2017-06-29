12 aylık hedefimiz 108.000’i buluyor
Ünlü & Co, referandum sonrası canlanan piyasalarda pozitif görünümün devamını bekliyor.
Kurumun portföyünde yüzde 30 hisse senedi, yüzde 30 TL mevduat, yüzde 20 dolar mevduat, yüzde 20 Eurobond bulunuyor.
Ünlü & Co ve Ünlü Menkul Değerler Genel Müdürü Can Ünalan, borsada kâr realizasyonları olabileceğini belirtiyor.
Ünalan, “Ana trend yukarı yönlü, 12 aylık hedefimiz 108.000” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Sigortada sağlık payı yükseliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?