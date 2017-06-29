12 aylık hedefimiz 108.000’i buluyor

Haziran 29, 2017 0 Yorum 27 Okunma
12 aylık hedefimiz 108.000’i buluyor

Ünlü & Co, referandum sonrası canlanan piyasalarda pozitif görünümün devamını bekliyor.

Kurumun portföyünde yüzde 30 hisse senedi, yüzde 30 TL mevduat, yüzde 20 dolar mevduat, yüzde 20 Eurobond bulunuyor.

Ünlü & Co ve Ünlü Menkul Değerler Genel Müdürü Can Ünalan, borsada kâr realizasyonları olabileceğini belirtiyor.

Ünalan, “Ana trend yukarı yönlü, 12 aylık hedefimiz 108.000” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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