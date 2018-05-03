13 aracı kurum 51 hisse öneriyor

Mayıs 3, 2018 0 Yorum 68 Okunma
13 aracı kurum 51 hisse öneriyor

Erken seçime ilk etapta iyimser tepki veren BİST-100, küresel risk iştahındaki bozulmanın da etkisiyle 107.000’lere geriledi.

Biz de dalgalı borsada 13 kurumdan 51 hisse önerisi aldık. Erdemir, Trakya Cam, Garanti, Tofaş, Akbank ve Tüpraş en çok önerilen altı hisse oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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