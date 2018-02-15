2017 son çeyrekte kârlılıkta ne bekleniyor?
2017 son çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Biz de net kâr tahminlerini inceledik.
Finans dışı şirketlerin kârlarında güçlü artış bekleniyor.
Bankalarda ise sermaye piyasası zararları ve kur etkisiyle yükselen karşılık giderlerinin kârlılığı baskıladığı kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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