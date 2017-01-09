2017’nin veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
Bu yıl piyasalarda anayasa değişikliği süreci, jeopolitik riskler, ekonomik büyüme ve rating kuruluşu Fitch yakından takip edilecek.
FED’in ve Trump’ın politikaları ile Avrupa’daki seçimler de piyasaların radarında olacak.
Uzmanlar, Fitch kararının BİST’e satış getirebileceğini söylüyor.
FED kararları ise kur ve faizde baskı yaratabilir. Bu süreçte yüklü pozisyondan kaçınma ve korumalı portföy öneriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Enflasyonda karavanaya doymadık!
Sonraki haber Gıda işini yurtdışına taşıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?