2018 ikinci çeyrekte kârlar düşük çıkabilir

Temmuz 26, 2018 0 Yorum 91 Okunma
2018 ikinci çeyrekte kârlar düşük çıkabilir

İkinci çeyrek bilanço dönemi bu hafta başlıyor.

Bu dönemde bilançolarda en çok TL’deki değer kaybının etkisi görülecek. Döviz bazlı geliri ve döviz fazlası olan şirketlerin öne çıkacağı öngörülüyor.

Banka kârları ise kur farkı ve takibe atılan kredilerin artışıyla baskılanabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap