2018 ikinci çeyrekte kârlar düşük çıkabilir
İkinci çeyrek bilanço dönemi bu hafta başlıyor.
Bu dönemde bilançolarda en çok TL’deki değer kaybının etkisi görülecek. Döviz bazlı geliri ve döviz fazlası olan şirketlerin öne çıkacağı öngörülüyor.
Banka kârları ise kur farkı ve takibe atılan kredilerin artışıyla baskılanabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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