2018 ilk çeyrekte kârlar nasıl gelir?

Nisan 26, 2018 0 Yorum 151 Okunma
2018 ilk çeyrekte kârlar nasıl gelir?

2018 ilk çeyrek bilanço dönemi bu hafta başlıyor. Biz de net kâr tahminlerini analiz ettik.

Sanayi şirketlerinde güçlü yıllık büyüme beklense de, yükselen kur döviz açığı olan şirketlere olumsuz yansıyacak.

Banka kârlarında mevduat maliyetlerinin artmasıyla baskı görülebilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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