2018 yılı borsadan‘halka arz’ yılı olacak
Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı esiyor. 2017’de sadece üç halka arz olurken 2018’e iki halka arzla başladık bile.
2018’de ise rekor bekleniyor. İlk aşamada 18 şirketin ismi geçiyor.
Bu yeni halka arzlarla 5 milyar dolarlık kaynağın elde edilebileceği öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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