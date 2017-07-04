3,50’nin altında dolar alınabilir
Türk yatırımcısı döviz hareketlerini yakından izliyor. Geçen ay 3,50 TL’nin altına sarkan ancak sonrasında 3,50-3,55 bandına dönen dolarda yıl sonu beklentisi 3,60-3,70 aralığında yoğunlaşıyor.
Zirve olarak 3,80, aşağıda ise 3,40 desteğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, 3,50’nin altına sarkmalarda portföylerde döviz ağırlığının artırılabileceğini söylüyor. Paritede ise 1,15 direnç konumunda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Sertrans'tan yeni depo yatırımı
Sonraki haber 80 milyon dolar yatırım yapacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?