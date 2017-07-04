3,50’nin altında dolar alınabilir

Temmuz 4, 2017 0 Yorum 81 Okunma
3,50’nin altında dolar alınabilir

Türk yatırımcısı döviz hareketlerini yakından izliyor. Geçen ay 3,50 TL’nin altına sarkan ancak sonrasında 3,50-3,55 bandına dönen dolarda yıl sonu beklentisi 3,60-3,70 aralığında yoğunlaşıyor.

Zirve olarak 3,80, aşağıda ise 3,40 desteğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, 3,50’nin altına sarkmalarda portföylerde döviz ağırlığının artırılabileceğini söylüyor. Paritede ise 1,15 direnç konumunda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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