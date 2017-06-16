8 aracı kurumdan 37 hisse önerisi

Haziran 16, 2017 0 Yorum 93 Okunma
8 aracı kurumdan 37 hisse önerisi

Son dönemde 100.000 seviyesine dayanıp rekorlar kıran BİST 100 endeksinde beklentiler, kısa süreli bir kâr realizasyonu olsa da, bu yükselişin devam edeceği yönünde.

Yatırımcılar için hisse seçiminin önem kazandığı bu dönemde, aracı kuramların önerilerini topladık. Sekiz aracı kurum, yatırımcılara 37 hisse öneriyor.

Burada beş kurum tarafından önerilen Garanti Bankası ve Petkim öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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