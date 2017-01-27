Akbank, risklere karşı korunaklı
‘Akbank için tut’ önerimizi koruyor, yüzde 15,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımızı 8,18 TL olarak belirliyoruz.
Akbank rakiplerine göre, 2017 tahmini 0,9 F/ DD ve yüzde 15 sermaye getirisiyle yüzde 40; 6,5 F/K oranıyla yüzde 22 primli konumda bulunuyor.
Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 16’da korunacağını beklediğimiz bankanın, primli değerlemesinin yerinde olduğunu düşünüyoruz.
20l6’da net kir yüzde 39,2017’de yıldan yıla yüzde 15 artabilir. 2017’de net faiz marjı yüzde 3,8 seviyesinde oluşabilir.
Vadesiz mevduatları toplam mevduatların yüzde 16’sına denk gelen Akbank, mevduat maliyetlerinde daha kontrollü davranabilir.
Yüksek sermaye yeterlilik oranıyla 2017’nin potansiyel risklerine karşı rakiplerine göre daha korunaklı olan Akbank, 2017’de mevduat tarafında aşırı rekabetten kaçınacak.”
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