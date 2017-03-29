Aksa Enerji için ‘al’ önerimiz var
Aksa Enerji, 2016 son çeyrekte piyasanın 146 milyon TL’lik, bizim 24 milyon TL’lik zarar beklentimizden kötü, 279 milyon TL zarar açıkladı.
Bu dönemde Kozbükü (81 MW) Hidro Elektrik Santrali satışından 58 milyon TL sabit kıymet satış zararı kaydetmesi, beklentimizin üzerindeki net finansman gideri ve beklentilerin altındaki operasyonel kirlilik net zararın beklentilerden kötü gelmesinde en büyük etken oldu.
Aksa Enerjinin bu yıl devreye alacağı Afrika yatırımları, en büyük katalizör durumunda.
2017’de yaklaşık 3 milyar TL satış geliri ve 725 milyon TL FVAÖK hedefleyen Aksa Enerji’nin 2017 yıl sonu itibarıyla toplam FVAÖK’ünün yüzde 82’sinin döviz bazlı, satış gelirlerinin yüzde 66’sının TL, yüzde 34’ünün dolar bazlı olmasını planladığını da not edelim.
Şirket için 3,94 TL olan hedef fiyatımız ve ‘al’ önerimiz var.”
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