Almanya ile gerginlik hangi hisseleri etkiler?
BİST-100 olumlu seyrini sürdürürken, Almanya ile gerginliğin piyasalara etkisi merak ediliyor.
Krizin büyümesinin özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim, tekstil, havacılık ve turizme negatif yansıyacağı belirtiliyor.
Erdemir, Ford, Katmerciler, Menderes Tekstil, Şişecam, Soda Sanayi, TAV, THY, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya gibi şirketlerin de olumsuz etkilenebileceği kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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