Aselsan’da yabancı alımı dikkat çekiyor
“Aselsan dokuz ayda, faaliyet kârında 2015 aynı döneme göre yüzde 51,64, aktif büyüme oranında yüzde 27,24 artış kaydetti. Dönem sonu kârı hissenin fiyatına olumlu yansıdı.
Bilanço açıklamasına istinaden başlayan 9,50-11,40 çıkış hareketinde 10,80’lerde destek oluşuyor.
Net siparişlerin yüzde 51’i dolar, yüzde 28’i Euro olmak üzere gelirlerinin yüzde 79’a yakın kısmı döviz girdisi ve siparişlerin sadece yüzde 21’lik kısmı TL olduğundan kur farkı gelirlerinden olumlu etkileniyor.
Bu da yılsonu bilançosuna olumlu yansıyacak. Takas verilerine bakıldığında, 2016 boyunca en çok yabancı işleminin kasımda olduğu göze çarparken, 15 milyon dolarlık net yabancı alımı oldukça dikkat çekici.
10,75 stop loss olmak üzere sırasıyla 11,37 ve 11,59 dirençlerini aşılırsa sonraki bilanço açıklanma tarihiyle 12,13 hedeflenebilir.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?