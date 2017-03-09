Aselsan’ın 2016 sonuçları, beklentilerin üzerinde
“Aselsan, 2016 son çeyrekte 406 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam 220 milyon TL’lik beklentimizin ve 217 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde geldi.
Net satış gelirleri, son çeyrekte doların TL karşısında değer kazanmasının da desteğiyle yıllık yüzde 74 ve bazda yüzde 120 artışla 1,618 milyon TL oldu.
FVAÖK ise güçlü dolar ve artan net satış gelirleriyle yıllık yüzde 180 ve çeyreksel yüzde 130 artışla 312 milyon TL olarak gerçekleşti. Beklentilerin üzerindeki net satış geliri ve FVAÖK ile net kâr beklentileri aştı. Aselsan, pay başına brüt yüzde 5,4 nakit kâr payının 31 Mayıs’tan itibaren dağıtılmasını genel kurula teklif edecek.
Şirket 2017’de satış geliri büyümesinin TL bazında yüzde 25, FVAÖK marjının yüzde 18-20 olmasını hedefliyor ve 500 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor. Aselsan için hedef pay fiyatımız 14,50 TL, önerimiz ‘tut’.”
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