Banka kârlarında daralma bekleniyor

Kasım 1, 2018 0 Yorum 172 Okunma
Banka kârlarında daralma bekleniyor

Banka hisseleri, yılbaşından bu yana ciddi değer kaybetti.

Öz sermaye maliyetindeki artışlar da hedef fiyatları aşağı çekti.

Bu dönemde kârlarda ve mevduat/kredi faiz makasında daralma, sorunlu kredilerde artış, bilanço kalitesi ile nakit akışlarında bozulma bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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