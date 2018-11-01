Banka kârlarında daralma bekleniyor
Banka hisseleri, yılbaşından bu yana ciddi değer kaybetti.
Öz sermaye maliyetindeki artışlar da hedef fiyatları aşağı çekti.
Bu dönemde kârlarda ve mevduat/kredi faiz makasında daralma, sorunlu kredilerde artış, bilanço kalitesi ile nakit akışlarında bozulma bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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