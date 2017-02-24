Bankalar 2016’da büyümeyi yakaladı

Şubat 24, 2017 0 Yorum 58 Okunma
Bankalar 2016’da büyümeyi yakaladı

Bankalar 2016’da aktif büyüklük, kredi ve mevduatta önemli büyüme oranları yakalarken, en büyük artış kârlılıkta görüldü.

2017’nin özellikle ilk yarısında siyasi belirsizliklerin kredi talebini azaltabileceği, yüksek faizlerin kârı baskılayarak marjları daraltabileceği öngörülse de yılın geri kalanı için olumlu bir tablo çiziliyor.

En çok Akbank, TSKB, İş Bankası C ve Garanti Bankası hisseleri öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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