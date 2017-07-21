Bankalarda ‘alım’ potansiyeli var
BIST’teki yükselişin ‘itici gücü’ bankalarda, ikinci çeyrek bilanço dönemi 26 Temmuz’da başlayacak.
İlk çeyrekte KGF’nin etkisiyle yüksek kâr elde eden bankalar için ikinci çeyreğin ‘dengelenme dönemi’ olacağı öngörülüyor.
İlk çeyreğe göre kârlarda ve marjlarda daralma beklense de kredi büyümesi ve aktif kalitedeki iyileşme, potansiyel olarak görülüyor. En çok Garanti ve TSKB öneriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Pazar payımız yüzde 41’i aştı
Sonraki haber Emlakbank iddialı dönüş hazırlığında
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?