Bankalarda ‘alım’ potansiyeli var

Temmuz 21, 2017 0 Yorum 40 Okunma
Bankalarda ‘alım’ potansiyeli var

BIST’teki yükselişin ‘itici gücü’ bankalarda, ikinci çeyrek bilanço dönemi 26 Temmuz’da başlayacak.

İlk çeyrekte KGF’nin etkisiyle yüksek kâr elde eden bankalar için ikinci çeyreğin ‘dengelenme dönemi’ olacağı öngörülüyor.

İlk çeyreğe göre kârlarda ve marjlarda daralma beklense de kredi büyümesi ve aktif kalitedeki iyileşme, potansiyel olarak görülüyor. En çok Garanti ve TSKB öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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