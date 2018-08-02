Bankalarda beklentiler aşağı çekilmeye başladı
Banka hisselerindeki satışlar dikkat çekiyor.
Uzmanlar, yükselen faizlerin hedef fiyatları aşağı çektiğini vurguluyor.
Banka kârlarında daralma, aktiflerdeki büyümede yavaşlama, karşılık giderleri ile sorunlu kredi oranında artış ve marjlarda daralma öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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