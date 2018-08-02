Bankalarda beklentiler aşağı çekilmeye başladı

Ağustos 2, 2018 0 Yorum 444 Okunma
Bankalarda beklentiler aşağı çekilmeye başladı

Banka hisselerindeki satışlar dikkat çekiyor.

Uzmanlar, yükselen faizlerin hedef fiyatları aşağı çektiğini vurguluyor.

Banka kârlarında daralma, aktiflerdeki büyümede yavaşlama, karşılık giderleri ile sorunlu kredi oranında artış ve marjlarda daralma öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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