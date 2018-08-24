Bankalarda göstergeler yatırım için ne diyor?
Bankalar ilk altı ayda aktifler, krediler, mevduat ve kârlılıkta iyi sonuçlar elde etti.
Ancak TL’deki değer kaybı üçüncü çeyrekte kârlılığı düşürebilir, sermaye yeterlilik oranlarını bozabilir.
Uzmanlar, bu ortamda dolar bazında fiyatı düşen bankaların yatırım için cazip olduğuna dikkat çekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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