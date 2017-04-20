Bankalarda ilk çeyrekte KGF dopingi olacak

Nisan 20, 2017 0 Yorum 78 Okunma
Bankalarda ilk çeyrekte KGF dopingi olacak

Bankalarda ilk çeyrek bilanço açıklama dönemi 25 Nisan’da başlıyor. 2016 yılını iyi kârlılıkla geride bırakan bankaların, bu yılın ilk çeyreğinde çok daha yüksek kâr rakamlarına ulaşacakları öngörülüyor.

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkisiyle sermaye yapısında rahatlama, kredilerde büyüme, aktif kalitesinde de güçlenme bekleniyor.

Analistler, en çok Garanti Bankası ve TSKB hisselerini öneriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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