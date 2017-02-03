Banvit 10 TL civarında fiyatlanır
“Banvit’in 2016 yılı dokuz ayda, 2015 aynı döneme göre satış maliyetlerindeki azalış brüt kâra, pazarlama giderleri ve esas faaliyetlerden diğer gelir/ giderlerdeki azalış ise esas faaliyet kârına olumlu yansıdı.
Şirket, güçlü operasyonel kârlılığı ve kanatlı sektöründeki öncü konumuyla öne çıkıyor. Banvit, toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 79,48’ine tekabül eden ve hissedarların mülkiyetindeki hisselerin satışına ilişkin 9 Ocak’ta Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı BRF Gmbh ile hisse satış sözleşmesi imzaladı.
Toplam satın alma bedeli pay başına 11,51 TL olmak üzere toplam 915 milyon TL oldu. İzinlerden sonra ödeme, dolar/TL döviz kuru ve diğer değerlendirme kriterlerine göre dolar üzerinden yapılacak.
Satış işlemi tamamlanana kadar piyasa şartlarında değişiklik olmazsa pay fiyatının 10 TL civarında olacağını öngörüyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?