Bilançolarda kazanacak şirket ve sektörler hangileri?
Üçüncü çeyrek bilançolarında kurun, enflasyonun ve faizlerin etkisi görülecek.
Cirosunda ihracat payı yüksek ve döviz fazlası olan şirketler öne çıkabilir, iç talebe duyarlı şirketlerde tablo olumsuz olabilir.
Banka kârları ise kredi zarar karşılıklarındaki artışla baskılanabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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