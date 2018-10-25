  • Ana Sayfa
  • Borsa
  • Bilançolarda kazanacak şirket ve sektörler hangileri?

Bilançolarda kazanacak şirket ve sektörler hangileri?

Ekim 25, 2018 0 Yorum 67 Okunma
Bilançolarda kazanacak şirket ve sektörler hangileri?

Üçüncü çeyrek bilançolarında kurun, enflasyonun ve faizlerin etkisi görülecek.

Cirosunda ihracat payı yüksek ve döviz fazlası olan şirketler öne çıkabilir, iç talebe duyarlı şirketlerde tablo olumsuz olabilir.

Banka kârları ise kredi zarar karşılıklarındaki artışla baskılanabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap