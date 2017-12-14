Bilançosu son çeyrekte parlayacak şirketler
BİST’te son çeyrek bilanço beklentileri konuşulmaya başladı.
Biz de son beş yılda son çeyrek satış oranı yüksek ilk 20 şirketi sıraladık. Listede teknoloji şirketleri önde görünürken havayolu şirketleri ile otomotiv gibi ihracatçı sektörler beklentilerde öne çıkıyor.
Uzmanlara göre, şirketleri incelerken, yıl sonu bilanço beklentisinin yanında temettü politikasına da önem verilmesi gerekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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