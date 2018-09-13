Bilançosuyla öne çıkan 39 sanayi şirketi
2018’in ilk yarısında net nakdi olan ve döviz fazlası bulunan sanayi şirketleri, güçlü faaliyet kârı, net kâr ve ciro elde etti.
Yılın ikinci yarısında TL’deki kayıplar ve enerji fiyatlarındaki yükselişler bilançolara yansıyacak.
İhracatçı şirketler ön planda kalmaya devam edebilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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