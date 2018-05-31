Bilançosuyla parlayan sanayi hisseleri

Mayıs 31, 2018 0 Yorum 116 Okunma
Bilançosuyla parlayan sanayi hisseleri

İlk çeyrekte sanayi şirketleri güçlü faaliyet kârı, net kâr ve ciro elde ederken, ihracatçı şirketler bu dönemin kazananı oldu.

Yılın kalanında bilançolarda dövizdeki değişimin etkisi görülecek. Bu dönemde ihracatı yüksek ve döviz fazlası olan şirketler öne çıkacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap