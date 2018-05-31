Bilançosuyla parlayan sanayi hisseleri
İlk çeyrekte sanayi şirketleri güçlü faaliyet kârı, net kâr ve ciro elde ederken, ihracatçı şirketler bu dönemin kazananı oldu.
Yılın kalanında bilançolarda dövizdeki değişimin etkisi görülecek. Bu dönemde ihracatı yüksek ve döviz fazlası olan şirketler öne çıkacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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