BİM, düşük kur riskiyle sağlam yapıya sahip
“BİM için hisse başına 60 TL hedef fiyat ile ‘Endeks Üzeri Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz. BİM, hızlı büyüyen yüksek iskonto süpermarket kanalının en büyük oyuncularından bir tanesi olarak öne çıkıyor.
Yüksek ciro artış potansiyeline rağmen, düşük gıda enflasyonu hisse senedi performansını zayıflattı. Gıda enflasyonundaki yukarı yönlü normalleşmeyle BİM’in satış gelirleri tekrar ivmelenecek.
Bu nedenle mevcut hisse senedi fiyat seviyelerini alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. BİM’in, 2016’da 718 mağaza artışının ardından 2017’de 665 yeni mağaza açacağını tahmin ediyoruz.
Muhafazakâr yeni mağaza açılış tahminimize rağmen, artan gıda enflasyonunun sepet büyüklüğüne olan etkisiyle ciro artışı yüzde 20 olabilir. BİM, borçsuz yapısı ve düşük kur riski nedeniyle TL ve faiz oranlarında olası dalgalanmalara karşı sağlam yapıya sahip.”
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