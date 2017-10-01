BIST 100 hisselerinin teknik analizi (01.10.2017)
DÜZELTME ZAMANA YAYILABİLİR.
Hafta içinde açıklanan Orta vadeli program ve vergi artışları piyasada sert satışa neden oldu. Piyasalar bir süredir OVP’de revizyonlar bekliyordu. Ancak vergi artışları herkes için sürpriz oldu. Üstelik yaz döneminde KGF kredileri ve özel tüketim vergisinde indirim gibi piyasaları destekleyen uygulamaların devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken. Perşembe ve cumayı destekler üzerinde tutunma çabasıyla geçiren BİST 100 endeksinde kapanış 102,908 olurken haftalık kayıp %1,14 oldu. 100,987 puana dek süren geri çekilme ile aşırı satım bölgelerine gerileyen Stochastic, RSI, EOM ve CCI göstergeleri diplerden toparlanmaya çalışıyor. MACD son bir yılın en düşük seviyesinde, ancak henüz alım sinyali vermedi. Aralıktan beri devem eden yükselen trendi aşağı kıran BİST 100, 102,000’lerde %25’lik geri çekilme seviyesini de test etmiş oldu. Önümüzdeki hafta 102,000’lerde tutunmayı başarabilirse 105,000-106,000 aralığına bir tepki hareketi beklenebilir. Burası geçilmedikçe kısa vadede destekleri tekrar test etme olasılığı güçlü olan BİST 100’de haftalık MACD’nin tarihi zirve seviyelerinden geri gelmekte oluşu düzeltmenin zamana yayılabileceğinin göstergesi olabilir. Önümüzdeki hafta destekler 102,000 ve 100,000’lerde iken dirençler 104,000 ve 106,000’de bulunuyor.
AKBANK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.40 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.95 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.05-9.00
Satım aralığı: 9.95-10.20
Yabancı Payı (%) : 63.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
23.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.30-21.50
Satım aralığı: 23.10-24.40
Yabancı Payı (%) : 75.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 26.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.25-25.00
Satım aralığı: 27.25-27.50
Yabancı Payı (%) : 36.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
76.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 70.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 74.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 73.50-72.50
Satım aralığı: 75.00-77.00
Yabancı Payı (%) : 64.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 0.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.87 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.80-0.72
Satım aralığı: 0.94-0.95
Yabancı Payı (%) : 28.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 2.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.56 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.78 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.56-2.50
Satım aralığı: 2.78-2.96
Yabancı Payı (%) : 63.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.10-5.03
Satım aralığı: 5.23-5.28
Yabancı Payı (%) : 67.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 7.26 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.50-7.38
Satım aralığı: 7.80-7.90
Yabancı Payı (%) : 48.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.30 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.30-9.15
Satım aralığı: 10.30-10.50
Yabancı Payı (%) : 69.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan azaldı.
İŞ BANKASI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor. 7.08 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.53 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.53-6.40
Satım aralığı: 7.18-7.43
Yabancı Payı (%) : 72.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan azaldı.
KARDEMİR
İZLENMELİ
2.1 – 2.34 aralığında hareket eden hisse 2.27 seviyesinin altında kapanışlarda 2.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.13-2.05
Satım aralığı: 2.38-2.43
Yabancı Payı (%) : 31.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.38 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
16.08-16.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.35 seviyesinin altında kapanışlarda 15.70 seviyesine gerileyebilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.70-14.40
Satım aralığı: 17.10-17.80
Yabancı Payı (%) : 80.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
KOZA ALTIN
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 27.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 31.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 34.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 28.33 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.75-29.00
Satım aralığı: 34.00-36.50
Yabancı Payı (%) : 49.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan azaldı.
OTOKAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 103.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 94.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 101.0 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 94.00-93.00
Satım aralığı: 109.00-115.00
Yabancı Payı (%) : 12.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
PETKİM
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.80-5.75
Satım aralığı: 6.10-6.23
Yabancı Payı (%) : 44.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.10.37 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.75-9.70
Satım aralığı: 10.40-10.50
Yabancı Payı (%) : 68.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
SODA SANAYİİ
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 4.85 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.90-4.88
Satım aralığı: 5.20-5.38
Yabancı Payı (%) : 54.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
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