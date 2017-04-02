BİST 100 hisselerinin teknik analizi (02.4.2017)
BORSADA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
Borsa İstanbul, 87.500 ile 91.450 aralığında yatay hareket ediyor. Alıcıların kararsız olması ve direnç seviyelerinde gözlenen satışlar endeksin yukarı hareketini sınırlıyor.
Referandum sürecinde risk almak istemeyen yatırımcılar yeni pozisyon açmıyor. Ancak olası bir yükseliş hareketini de kaçırmak istemeyenlerin pozisyonlarını koruduğunu görüyoruz.
BİST 100 Endeksi 90.382 seviyesinden başladığı haftada, en düşük 88.818 seviyesini görürken en yüksek 90.390 seviyesini gördü. 90 binin üzerinde tutunamayan endeks aşağı kaydı ve haftayı 88.947 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesine doğru kayıyor.
16 Nisan’a kadar, endeks içerisinde hareket ettiği yatay bantta kalabilir. Yabancıların borsadaki payı 64,69 seviyesinde. Yabancılar, borsa yönünü aşağı çevirmesine rağmen pozisyonlarını koruyor. Bu nedenle endeks kanal içerisinde destek seviyelerine doğru hareket etse de yükseliş potansiyelini koruyor.
89.500 seviyesindeki 20 günlük ortalamanın aşağı kırılması ile birlikte yeni izlenecek destek 50 günlük ortalamanın bulunduğu 87,600’lü seviyeler olacak. Endeksin güçlü desteği de 87,500 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle 50 günlük ortalamaya doğru gerileme olması halinde tepki alımları gözlenebilir.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
8.49-8.67 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.53 seviyesinin altında kapanışlarda 8.05 seviyesine gerileyebilir. 8.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.65 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.45-8.40
Satım aralığı: 8.65-8.73
Yabancı Payı (%) :62.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
ARÇELİK
ORTALAMALAR DESTEK OLABİLİR
22.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.00-21.20
Satım aralığı: 23.10-23.60
Yabancı Payı (%) : 81.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 10.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.30 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 10.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.10 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.30-8.50
Satım aralığı: 11.10-11.20
Yabancı Payı (%) : 75.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.96 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.82-4.50
Satım aralığı: 5.20-5.43
Yabancı Payı (%) : 42.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
9.9-10.16 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.00 seviyesinin altında kapanışlarda 9.90 seviyesine gerileyebilir. 10.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.61 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.90-9.80
Satım aralığı: 10.10-10.25
Yabancı Payı (%) : 63.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
4.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.10-4.02
Satım aralığı: 4.22-4.24
Yabancı Payı (%) : 42.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.20 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.09 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.83
Satım aralığı: 6.20-6.28
Yabancı Payı (%) : 52.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.13-14.10
Satım aralığı: 14.60-14.70
Yabancı Payı (%) : 64.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
11.87-12.19 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.97 seviyesinin altında kapanışlarda 11.24 seviyesine gerileyebilir. 11.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.80-11.70
Satım aralığı: 12.10-12.30
Yabancı Payı (%) : 90.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATIŞ BASKISINDA
5.45-5.62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.47 seviyesinin altında kapanışlarda 5.33 seviyesine gerileyebilir. 5.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.63 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.33-5.05
Satım aralığı: 5.63-5.78
Yabancı Payı (%) : 24.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.00 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
8.06 – 8.75 aralığında hareket eden hisse 8.65 seviyesinin altında kapanışlarda 8.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.30-7.90
Satım aralığı: 9.20-9.35
Yabancı Payı (%) : 65.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.39 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 27.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 27.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.75-26.60
Satım aralığı: 27.25-27.50
Yabancı Payı (%) : 79.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
KARARSIZLIK HAKİM
Hareket marjı dar. 5.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.90 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.80-5.73
Satım aralığı: 6.00-6.03
Yabancı Payı (%) : 77.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
91.50 seviyesinde ki direncine yaklaştı.90.20 seviyesinin altında kapanışlarda 84.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 90.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 91.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 89.00-85.50
Satım aralığı: 91.50-93.50
Yabancı Payı (%) : 77.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
YÜKSELİŞTE
Haftanın son gününü yükselişle tamamladı. 18.46 seviyesinin altında kapanışlarda 17.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-16.90
Satım aralığı: 19.70-21.40
Yabancı Payı (%) : 30.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
5.29-5.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.36 seviyesinin altında kapanışlarda 5.20 seviyesine gerileyebilir. 5.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.20-5.15
Satım aralığı: 5.45-5.50
Yabancı Payı (%) : 84.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.74 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.74-3.66
Satım aralığı: 3.86-3.90
Yabancı Payı (%) : 50.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?