BİST 100 hisselerinin teknik analizi (04.11.2018)
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BİST 100 ENDEKSİ YATAY BANDA HAREKET EDİYOR
Haziran ayından bu yana BIST 100 endeksi 100 bin ile 88 bin aralığında dalgalanıyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi 88 bin desteğinde tutunmayı başardı ve toparlanarak haftayı yüzde 3,96 oranında yükselişle 94,123 bin seviyesinden kapattı.
Endeksin yükselişinde yüksek satış ve kar açıklayan şirketler etkili oldu. Endeksi yükselten sektörlere baktığımızda bankacılık ve sanayi sektörlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Dolar/TL kuruna bakıldığında 5,44 seviyesine gerilediği, gösterge faizin ise 23,13’te olduğu izleniyor.
BIST 100 Endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde iken 20 ve 50 günlük hareketli ortalamasının altında bulunuyor. Endeksin ortalamaların üzerinde hareket etmesi alıcıların güçlenmesini sağlayacaktır. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 7,8 milyar TL oldu. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,897 seviyesinde bulunuyor.
Yabancıların borsadaki hareketini incelediğimizde ise yabancıların borsadaki payının 0,13 puan azalarak 62,80 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Teknik göstergelerden MACD aşağı yönlü hareket ediyor. Öte yandan kısa vadeli göstergelerden CCI aşırı satım bölgesinden çıkmış bulunuyor. Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 97 ve 99 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 94 ve 92 bin destek seviyeleri bulunuyor.
AKBANK
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE
6.43 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 7.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.43 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.43-6.33
Satım aralığı: 8.20-8.90
Yabancı Payı (%) : 60.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 80.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 80 seviyesinin altındaki kapanışlarda 78.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 78.50-77.00
Satım aralığı: 80.50-82.50
Yabancı Payı (%) : 62.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 1.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.11 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.08-1.08
Satım aralığı: 1.14-1.16
Yabancı Payı (%) : 27.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.71 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.71-1.71
Satım aralığı: 1.76-1.78
Yabancı Payı (%) : 62.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 3.91 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 4.24 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 4.74 seviyesine yönelebilir. 4.24 seviyesinin altında kapanışlarda 3.94 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.94-3.80
Satım aralığı: 4.74-5.28
Yabancı Payı (%) : 55.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
KARDEMİR (D)
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE
2.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.54 seviyesindeki dirence yönelebilir. 3.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.80 seviyesini test edilebilir. Death cross bölgesinde olduğu unutulmamalı.
Alım aralığı : 2.80-2.72
Satım aralığı: 3.54-3.94
Yabancı Payı (%) : 39.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 15.79 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.19 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.70-13.60
Satım aralığı: 15.90-16.70
Yabancı Payı (%) : 79.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
44.5 – 49.9 aralığında hareket eden hisse 48.66 seviyesinin altında kapanışlarda 46.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 48.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 49.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 46.50-45.00
Satım aralığı: 49.75-50.00
Yabancı Payı (%) : 41.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.
PEGASUS
GÜÇ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
20.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.80-20.60
Satım aralığı: 23.70-24.70
Yabancı Payı (%) : 20.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.03-5.00
Satım aralığı: 5.30-5.40
Yabancı Payı (%) : 39.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
6.51 – 7.17 aralığında hareket eden hisse 6.93 seviyesinin altında kapanışlarda 6.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.68-6.58
Satım aralığı: 7.35-7.70
Yabancı Payı (%) : 50.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.52-4.50
Satım aralığı: 5.18-5.60
Yabancı Payı (%) : 44.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 23.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.70 seviyesine doğru gerileyebilir. 23.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.70-21.50
Satım aralığı: 27.25-29.00
Yabancı Payı (%) : 75.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
YÜKSELİŞTE
21.04 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 21.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 21.90 seviyesine yönelebilir. 21.04 seviyesinin altına sarkmalarda ise 20.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.00-19.40
Satım aralığı: 21.90-22.00
Yabancı Payı (%) : 79.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 122.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 132 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 140.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 126.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 126.00-122.00
Satım aralığı: 134.00-135.00
Yabancı Payı (%) : 79.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
AŞAĞI YÖNLÜ SEYRİ DEVAM EDİYOR
13.85-15.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.23 seviyesinin altında kapanışlarda 14.10 seviyesine gerileyebilir. 16.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.10-13.70
Satım aralığı: 16.20-17.00
Yabancı Payı (%) : 55.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.85 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 3.17 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.30-3.24
Satım aralığı: 3.74-3.96
Yabancı Payı (%) : 32.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.
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