BİST 100 hisselerinin teknik analizi (04.3.2018)
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BORSADA GÜÇLÜ DESTEK 116.500’DE
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0.56 düşüşle, 116,859 puandan kapattı. ABD’de faiz artırımına ilişkin beklentilerin yeninden güçlenmesi dolar kurunun 3,80 seviyesinin üzerine çıkması borsada satış baskısına neden oldu. Powell’ın açıklamaları sonrasında Fed’in bu yıl 4 faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin yükselmesiyle dolar endeksi DXY, 90,7 ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Hafta içerisinde en düşük 116,265, en yüksek 119,245 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışının 662 puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 30,686.20$ seviyesinde bulunuyor. BIST 100 Endeksinin seyrine baktığımızda zirve seviyelerinde yatay bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. Endekste 116.500 seviyesi kritik bir destek. Bu seviye aşağı kırılmadıkça endeks yeniden 120.000’e doğru atağa kalkabilir. 116.500’ün aşağı kırılması halinde endekste gerileme görülebilir. Teknik göstergelerde satış baskısı hakim. Güçlü destek seviyeleri izlenecek.
AKBANK
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
10.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.30-10.20
Satım aralığı: 10.60-10.78
Yabancı Payı (%) : 64.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.09 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 17.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.37 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.60-17.40
Satım aralığı: 18.80-19.80
Yabancı Payı (%) : 69.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
ASELSAN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 30.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 31.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 28.00-26.50
Satım aralığı: 31.50-31.75
Yabancı Payı (%) : 27.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 75.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 73.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 72.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 73.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 77.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 72.00-71.00
Satım aralığı: 74.00-75.00
Yabancı Payı (%) : 64.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
İZLENMELİ
2.56 – 2.68 aralığında hareket eden hisse 2.61 seviyesinin altında kapanışlarda 2.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.52-2.50
Satım aralığı: 2.68-2.72
Yabancı Payı (%) : 52.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
11.43 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-10.00
Satım aralığı: 11.20-11.60
Yabancı Payı (%) : 47.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SATICILAR HAKİM
11.97 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.46 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.90-10.50
Satım aralığı: 11.70-11.80
Yabancı Payı (%) : 69.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.45-7.33
Satım aralığı: 7.60-7.65
Yabancı Payı (%) : 69.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
17.21-18.21 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.41 seviyesinin altında kapanışlarda 16.60 seviyesine gerileyebilir. 17.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.60-16.40
Satım aralığı: 17.80-18.00
Yabancı Payı (%) : 82.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLER İZLENMELİ
5.33-5.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.42 seviyesinin altında kapanışlarda 5.12 seviyesine gerileyebilir. 5.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.48 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.38-5.00
Satım aralığı: 5.48-5.93
Yabancı Payı (%) : 37.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan azaldı.
KOZA ALTIN
SIKIŞMA İÇERİSİNDE
Hissede kararsızlık dikkat çekiyor. 34.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 33.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 34.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 32.00-30.25
Satım aralığı: 34.25-37.50
Yabancı Payı (%) : 39.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.10 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 3.48 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.34 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.22-3.14
Satım aralığı: 3.46-3.56
Yabancı Payı (%) : 52.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
Kısa vadeli yükselen trend devam ediyor. 8.21 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.75-7.50
Satım aralığı: 8.35-8.60
Yabancı Payı (%) : 50.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 22.12 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 23.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 24.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 22.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.20-22.00
Satım aralığı: 24.00-24.70
Yabancı Payı (%) : 71.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 18.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.50-16.40
Satım aralığı: 19.90-20.00
Yabancı Payı (%) : 68.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.43 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.10-7.00
Satım aralığı: 7.30-7.35
Yabancı Payı (%) : 85.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
ORTALAMALARININ ALTINDA
4.57-4.79 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.62 seviyesinin altında kapanışlarda 4.42 seviyesine gerileyebilir. 4.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.72 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.42-4.34
Satım aralığı: 4.72-4.74
Yabancı Payı (%) : 52.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
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