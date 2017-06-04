BİST 100 hisselerinin teknik analizi (04.6.2017)
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BORSA YENİ REKOR GÖRÜLEBİLİR
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 98,867 puana yükseldi. BİST 100 Endeksi hafta içerisinde en düşük 96,925 seviyesini görürken en yüksek 98,867 seviyesini gördü ve haftayı bu seviyeden tamamladı.
Endeks haftalık bazda 1.334 puan ve yüzde 1,37 oranında değer artışı gösterdi ve yeni bir rekor kırdı. Endeks dolar bazında ise 27.973 seviyesine çıktı. Borsadaki yükseliş ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi ile gerçekleşti. ABD dolarının zayıf seyri borsadaki yükselişe destek verirken, gelişmekte olan ülkelere para akışının sürmesi borsanın yeni rekorlar kırmasını sağlıyor. Borsada ana trend yukarı doğru.
Endeks 98.500 seviyesindeki direncinin üzerine çıkmayı başardı. Bu seviyenin üzerinde 99.300 ve 100 bin hedefle yükselişin sürdüğü görülebilir. Borsadaki yabancı payı yüzde 64.89 seviyesinde. Hafta içerisinde yüzde 64.69’a kadar gerileyen yabancı payının yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yabancı payının yükselmesi borsadaki çıkışı destekliyor. Kurda aşağı seyir, gelişmekte olan ülkelere para akışı devam ettiği sürece borsada yeni rekorlar kırıldığını görebiliriz.
AKBANK
İZLENMELİ
9.46 – 9.68 aralığında hareket eden hisse 9.66 seviyesinin altında kapanışlarda 9.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.40-9.15
Satım aralığı: 9.80-9.90
Yabancı Payı (%) : 63.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
ARÇELİK
ATAKTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 24.42 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 26.26 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 28.25 seviyesine yönelebilir. 26.26 seviyesinin altında kapanışlarda 24.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.10-23.20
Satım aralığı: 28.25-29.50
Yabancı Payı (%) : 79.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 62.30 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 67.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 62.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 62.50-59.00
Satım aralığı: 67.50-68.00
Yabancı Payı (%) : 63.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
0.72 – 0.74 aralığında hareket eden hisse 0.74 seviyesinin altında kapanışlarda 0.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.72-0.71
Satım aralığı: 0.76-0.77
Yabancı Payı (%) : 29.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.92 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.92-2.90
Satım aralığı: 3.10-3.16
Yabancı Payı (%) : 65.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 5.27 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.33-5.30
Satım aralığı: 5.50-5.55
Yabancı Payı (%) : 66.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
6.29 – 6.6 aralığında hareket eden hisse 6.58 seviyesinin altında kapanışlarda 6.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-6.05
Satım aralığı: 6.80-7.03
Yabancı Payı (%) : 48.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
FORD OTOSAN
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 39.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 41.96 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 44.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 39.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 39.25-38.00
Satım aralığı: 44.75-46.00
Yabancı Payı (%) : 70.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
10.64 – 10.85 aralığında hareket eden hisse 10.85 seviyesinin altında kapanışlarda 10.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.40
Satım aralığı: 11.20-11.33
Yabancı Payı (%) : 67.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.00 puan arttı.
SODA SANAYİİ
GÜÇ TOPLUYOR
Hareketlendiği gözleniyor. 6.01 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-6.03
Satım aralığı: 6.48-6.65
Yabancı Payı (%) : 53.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.
TURKCELL
YÜKSELİŞTE
Güç topluyor. 11.90 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.70-11.40
Satım aralığı: 12.50-13.10
Yabancı Payı (%) : 85.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.85 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.85-6.13
Satım aralığı: 7.65-8.10
Yabancı Payı (%) : 35.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.40-9.20
Satım aralığı: 9.65-10.00
Yabancı Payı (%) : 67.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
27.62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 31.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 29.80 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.00-28.25
Satım aralığı: 31.00-31.75
Yabancı Payı (%) : 79.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
TÜPRAŞ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 96.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 96.70 seviyesinin altındaki kapanışlarda 94.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 102.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 94.50-88.50
Satım aralığı: 97.50-102.00
Yabancı Payı (%) : 78.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.30 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.73 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.18-5.93
Satım aralığı: 6.73-6.78
Yabancı Payı (%) : 85.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEK ARAYIŞINDA
4.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.36 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.36-4.18
Satım aralığı: 4.46-4.62
Yabancı Payı (%) : 52.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan azaldı.
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