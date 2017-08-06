BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.8.2017)
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BİLANÇOLARLA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Borsada yükseliş devam ediyor. Açıklanan bilançolarda beklentilerin üzerinde gelen artışlar borsadaki çıkışı destekliyor. Yükselen bir trendde hareket eden ve yeni tarihi zirvelere ulaşan BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,79 artışla kapanış rekoru olan 108.545 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde 110.000 puan direnç konumuna geldi. Olası geri çekilmelerde 107.500 ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
Borsadaki yabancı payına bakıldığında 31 Temmuz’da yüzde 65,36 olan yabancı payının 4 Ağustos’a gelindiğinde yüzde 65,29’a gerilediği görülüyor. Yabancı payında düşük de olsa bir gerileme var. Bunun bir trende dönüşmesi hisse senetlerinde kâr realizasyonlarını getirebilir. Sektörel bazda bakıldığında maden, finansal kiralama, kimya ve metal ana sektörü hisselerinde getirilerin arttığı görülüyor.
Kimya sektöründe Tüpraş’ın yüzde 5,84 değer kazanması endeksi de olumlu etkiledi. Metal Ana sektöründe ise Ereğli’nin yüzde 3,80 değer kazanması sektör endeksinde yükselişi getirdi. Mali sektör hisselerinin hareketlenmesi halinde borsada 110 bin direncinin de aşılmasını sağlayabilir. Ancak güçlü dirençlere gelinmiş olması nedeni ile yabancı payındaki değişim yakından izlenmeli.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
26.3 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 24.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 25.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.70-23.70
Satım aralığı: 26.25-26.75
Yabancı Payı (%) : 81.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
BİM
İZLENMELİ
68.4 – 70.5 aralığında hareket eden hisse 69.9 seviyesinin altında kapanışlarda 67.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 69.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 71.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 67.50-65.50
Satım aralığı: 71.00-72.00
Yabancı Payı (%) : 63.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
EMLAK GYO
SATIŞTA
3.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.14 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.14-3.04
Satım aralığı: 3.26-3.32
Yabancı Payı (%) : 66.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.58 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.15 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.32 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.15-4.92
Satım aralığı: 5.40-5.48
Yabancı Payı (%) : 67.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
HALK BANKASI
İZLENMELİ
14.55 – 15.15 aralığında hareket eden hisse 15.06 seviyesinin altında kapanışlarda 14.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.50-13.50
Satım aralığı: 15.30-15.70
Yabancı Payı (%) : 84.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
İŞ BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.53 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.35-7.33
Satım aralığı: 7.65-7.80
Yabancı Payı (%) : 72.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 16.21 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.00-15.70
Satım aralığı: 18.90-20.70
Yabancı Payı (%) : 79.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ATAKTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 32.06 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 34.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 38.50 seviyesine yönelebilir. 34.5 seviyesinin altında kapanışlarda 29.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.25-23.40
Satım aralığı: 38.50-43.00
Yabancı Payı (%) : 56.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.39 puan düştü.
KARDEMİR
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 2.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.06 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.96-1.78
Satım aralığı: 2.06-2.22
Yabancı Payı (%) : 27.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
OTOKAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 127.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 119.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 123.00 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 119.00-117.00
Satım aralığı: 125.00-126.00
Yabancı Payı (%) : 10.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
PETKİM
İLK DİRENÇ 6.43
6.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.30-6.03
Satım aralığı: 6.43-6.65
Yabancı Payı (%) : 43.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.29 puan azalış gösterdi.
SABANCI HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.81 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.50-10.20
Satım aralığı: 10.90-11.00
Yabancı Payı (%) : 69.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇTE ZORLANDI
Haftanın son gününü ortalamalarının üzerinde tamamladı. Kararsızlık durumun aşılması hisse de alımları kuvvetlendirebilir. 4.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.44-4.34
Satım aralığı: 4.62-4.64
Yabancı Payı (%) : 41.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan düştü.
THY
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 8.62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.60-8.05
Satım aralığı: 9.25-9.65
Yabancı Payı (%) : 39.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 105.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 114.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 120.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 107.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 107.00-102.00
Satım aralığı: 120.00-121.00
Yabancı Payı (%) : 78.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
VAKIFBANK
SIKIŞIYOR
Kararsızlık hakim. 7.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.98-6.70
Satım aralığı: 7.23-7.43
Yabancı Payı (%) : 85.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
YAPI KREDİ BANKASI
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
4.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.48 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.48-4.46
Satım aralığı: 4.58-4.62
Yabancı Payı (%) : 51.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan azaldı.
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