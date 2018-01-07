BİST 100 hisselerinin teknik analizi (07.1.2018)
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ÇIKIŞ UZUN, DİNLENMEK GEREK.
Çarşamba günü gelen enflasyon rakamları piyasada önce şaşkınlıkla karşılandı. Yıllık bazda %11,92 artan tüketici enflasyonu aylık bazda %0,69 artış göstermişti. Piyasada kısa bir duraklamadan sonra gelen alımlar tarihi zirvenin görülmesini sağladı.
Zaten BİST 100 geçen hafta başlayan atakla 115,093’teki Kasım zirvesinin üzerine çıkarak yeni zirvenin teyidini vermişti. Dolar bazında oluşumu izlenen uzun vadeli ters omuz-baş-omuz formasyonu Dow teorisinde bahsedilen birikim dönemini ifade ediyor.
(Ki halen bu bölgeden çıkıp, akım dönemine geçiş olmadı.) Dolar/TL haftayı 3,74 seviyelerinden kapatırken, muhtemelen dolar/TL’deki gerileme eğilimi dolar bazlı direnç bölgelerinin geçilmesine katkıda bulunacaktır.
Haftalık MACD’nin tekrar alıma dönmesi uzun vadeli yukarı trendin devam ettiğini işaret ediyor. Günlük MACD’de çıkış eğilimini sürdürürken, Momentum, Rsı, Stochastic ve CCI aşırı alım bölgelerinden dönüş sinyalleri üretiyor. Bu da kısa vadeli düzeltmeyi onaylayan bir görünüm.
Önümüzdeki hafta destek bulma çabaları izleyeceğimiz BİST 100’de ilk destek 115,000’lerde bulunuyor. Olası şekilde bu seviyenin altına kayan hareketlerde diğer destekler 114,000 ve 113,000’lerde. Dirençler ise 117,000 ve 118,500’lerde.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.50-9.45
Satım aralığı: 10.30-10.60
Yabancı Payı (%) : 63.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
TREND İZLENMELİ
4.38 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.57 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.38 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.38-4.24
Satım aralığı: 4.68-4.96
Yabancı Payı (%) : 27.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.60-9.25
Satım aralığı: 10.50-10.60
Yabancı Payı (%) : 48.33 Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
10.57-11.44 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.57 seviyesinin altında kapanışlarda 10.20 seviyesine gerileyebilir. 10.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.24 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-10.10
Satım aralığı: 10.70-10.90
Yabancı Payı (%) : 77.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
İZLENMELİ
6.57 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.08 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.08-5.65
Satım aralığı: 6.75-6.85
Yabancı Payı (%) : 42.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.
OTOKAR
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
126.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 121.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 122.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 129.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 121.00-118.00
Satım aralığı: 123.00-125.00
Yabancı Payı (%) : 12.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
PETKİM
ATAKTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 7.77 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 8.38 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 9.29 seviyesine yönelebilir. 8.38 seviyesinin altında kapanışlarda 7.45 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.45-6.93
Satım aralığı: 8.85-8.95
Yabancı Payı (%) : 51.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
PEGASUS
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 33.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 36.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 38.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 32.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.75-30.00
Satım aralığı: 38.00-39.50
Yabancı Payı (%) : 32.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.50 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 11.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.80-10.60
Satım aralığı: 11.70-11.90
Yabancı Payı (%) : 69.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
4.63 – 4.88 aralığında hareket eden hisse 4.79 seviyesinin altında kapanışlarda 4.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.50-4.46
Satım aralığı: 5.00-5.18
Yabancı Payı (%) : 42.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
ŞEKERBANK
SATICILAR HAKİM
1.8-1.89 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.81 seviyesinin altında kapanışlarda 1.65 seviyesine gerileyebilir. 1.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.97 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.65-1.49
Satım aralığı: 1.97-2.00
Yabancı Payı (%) : 10.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE
21.8-23.12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22.2 seviyesinin altında kapanışlarda 21.70 seviyesine gerileyebilir. 22.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.70-20.20
Satım aralığı: 22.80-23.80
Yabancı Payı (%) : 69.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
16.04-17.12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.67 seviyesinin altında kapanışlarda 16.20 seviyesine gerileyebilir. 17.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.20-15.00
Satım aralığı: 17.00-17.90
Yabancı Payı (%) : 70.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
34.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 32.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.25-31.20
Satım aralığı: 33.25-33.75
Yabancı Payı (%) : 77.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
SATIŞ BASKISINDA
6.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.30-6.08
Satım aralığı: 6.45-6.60
Yabancı Payı (%) : 72.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
TÜPRAŞ
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
121.5 – 125.8 aralığında hareket eden hisse 122.8 seviyesinin altında kapanışlarda 119.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 122.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 125.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 119.00-117.00
Satım aralığı: 125.00-126.00
Yabancı Payı (%) : 75.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.35 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.54 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.28-4.14
Satım aralığı: 4.54-4.76
Yabancı Payı (%) : 49.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.
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