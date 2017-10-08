BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.10.2017)
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BOLİNGER DİRENCİ TEST EDİLEBİLİR.
Geçen hafta test edilen 100,900 desteği üzerinde tutunan BİST 100 endeksi haftayı 104,138 seviyesinden kapattı. Haftalık değer artışı %1,20 oldu. Hafta içinde dolar endeksinde toparlanmaya bağlı olarak dolar/TL kuru da yükseldi. 3,63’ü gören kur, yerli yatırımcıların satış iştahını kabartmış görünüyor. Bu arada yabancı yatırımcıların da borsa tarafında kar realizayonuna gittikleri ve yabancı takas oranının %65,25 seviyesine gerilediği izleniyor. BİST 100 endeksinde Ağustos sonunda 110,500’lerde yeni tarihi zirve test edildikten sonra eylül ayı satıcılı geçmişti. Çıkışın %25’ini geri alan piyasa eylülün son haftasında, 100,900’lerde destek bularak haftayı destek üzerinde kapattı. Bolinger Bandda 20 günlük ortalamaya yapılan atak haftanın son günü satışla karşılandı. Kısa vadeli göstergelerden MACD ‘al’ sinyali üretirken diğer kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerinden toparlanarak kararsız bölgelere doğru yol alıyor. İşlem hacminde yaşanan daralma yatırımcıların çok fazla işlem yapmaktan kaçındığını gösteriyor. Önümüzdeki hafta 105,000’i kırmayı deneyebilecek olan BİST 100’de bolinger bandın da daralmaya başlamasıyla 106,000-107,000’de band direnci test edilebilir. Ancak buraların geçilmesi için hacime ihtiyaç var.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.71 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.30-9.15
Satım aralığı: 9.75-10.10
Yabancı Payı (%) : 64.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
23.12 seviyesini kıramayınca haftanın son günü satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.43 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.50-21.50
Satım aralığı: 22.80-24.00
Yabancı Payı (%) : 75.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
72.85-74.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73.25 seviyesinin altında kapanışlarda 72.00 seviyesine gerileyebilir. 73.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 74.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 72.00-71.50
Satım aralığı: 74.50-75.10
Yabancı Payı (%) : 64.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.24-4.20
Satım aralığı: 4.42-4.54
Yabancı Payı (%) : 29.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
İZLENMELİ
5.18 – 5.29 aralığında hareket eden hisse 5.26 seviyesinin altında kapanışlarda 5.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.20-5.15
Satım aralığı: 5.30-5.35
Yabancı Payı (%) : 67.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
HACİM ARTMALI
Hareketlendiği gözleniyor. 7.73 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.80-7.60
Satım aralığı: 8.25-8.60
Yabancı Payı (%) : 48.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
6.75 – 6.94 aralığında hareket eden hisse 6.89 seviyesinin altında kapanışlarda 6.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.68-6.60
Satım aralığı: 7.05-7.33
Yabancı Payı (%) : 72.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
16.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.80-15.70
Satım aralığı: 16.70-17.00
Yabancı Payı (%) : 80.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.78 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.78-6.65
Satım aralığı: 7.15-7.50
Yabancı Payı (%) : 50.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
OTOKAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 104.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 101.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 98.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 101.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 106.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 98.00-95.00
Satım aralığı: 106.00-113.00
Yabancı Payı (%) : 11.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan azaldı.
PEGASUS
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 24.94 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 26.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.00-24.00
Satım aralığı: 26.50-26.75
Yabancı Payı (%) : 29.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.89 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.08-3.96
Satım aralığı: 4.14-4.28
Yabancı Payı (%) : 41.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE
12.23 – 12.87 aralığında hareket eden hisse 12.86 seviyesinin altında kapanışlarda 12.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.30-11.90
Satım aralığı: 13.20-14.20
Yabancı Payı (%) : 87.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.76 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.57 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.00-8.70
Satım aralığı: 9.75-10.20
Yabancı Payı (%) : 45.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
SIKIŞIYOR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-11.50
Satım aralığı: 12.00-12.10
Yabancı Payı (%) : 70.97 Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
120.1 – 124.3 aralığında hareket eden hisse 123.3 seviyesinin altında kapanışlarda 121.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 123.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 125.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 121.00-117.00
Satım aralığı: 125.00-127.00
Yabancı Payı (%) : 77.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.30-4.26
Satım aralığı: 4.40-4.48
Yabancı Payı (%) : 51.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.
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