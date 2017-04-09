BİST 100 hisselerinin teknik analizi (09.4.2017)
PİYASA 88.000’DE TUTUNDU
ABD’nin Suriye operasyonu ile hareketlenen piyasalarda sakin seyir oluştu. Altın ve dolar endeksi olaylara tepki vererek yukarı yönlü hareket ederken borsalar, bu olaydan pek etkilenmemiş gibi görünüyor. BİST 100 endeksi de yaklaşık bir aydır 91.500’lerdeki direncinden gelen satışlarla başladığı düzeltme sürecini 88.000 desteğinin üzerinde sürdürüyor.
Borsa haftayı 88.497’den kapatırken, dolar/TL paritesi 3,73’lerden, faizler yüzde 11,50’lerden işlem görüyor. Teknik analiz açısından bakıldığında BİST 100 endeksi çok hızlı bir hareketle ulaştığı 91.500 ile 2013 zirvesinden gelen alçalan trendi kırmayı denedi. Ancak gelen satışlarla yaklaşık dört yıllık düzeltme bölgesine geri döndü. Halihazırda 90.000’den geçen alçalan trend BİST 100 için güçlü bir dirence dönüştü.
Azalan işlem hacmiyle 88.000’lerde tutunmaya çalışan BİST 100’de 86.500’lerden geçen uzun vadeli yatay trend ilk güçlü destek olarak görünüyor. Oldukça sakin ve dar aralıklarla hareket eden BİST 100’de 88.000 ilk destek olarak çalışırken, yukarıda direnç 90.000’lerde bulunuyor. Bu hafta referandum nedeniyle risk almak istemeyenlerin olası satışları BİST 100’ü aşağı yönde baskılayabilir.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.50-8.45
Satım aralığı: 8.60-8.78
Yabancı Payı (%) : 62.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
ARÇELİK
İZLENMELİ
21.86 – 22.70 aralığında hareket eden hisse 22.30 seviyesinin altında kapanışlarda 21.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 22.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.80-21.40
Satım aralığı: 22.60-22.70
Yabancı Payı (%) : 81.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
ASELSAN
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.00 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.80-15.50
Satım aralığı: 17.20-18.70
Yabancı Payı (%) : 48.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
HACİM ARTMALI
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 56.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 56.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 58.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 56.00-54.00
Satım aralığı: 56.00-57.50
Yabancı Payı (%) : 63.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 0.68 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 0.69 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.69-0.66
Satım aralığı: 0.73-0.75
Yabancı Payı (%) : 26.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇTE ZORLANDI
2.83-2.93 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.85 seviyesinin altında kapanışlarda 2.74 seviyesine gerileyebilir. 2.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.98 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.82-2.74
Satım aralığı: 2.98-3.06
Yabancı Payı (%) : 67.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.78 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.78-5.63
Satım aralığı: 6.20-6.23
Yabancı Payı (%) : 67.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
ORTALAMALARINA YAKLAŞTI
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.50-5.45
Satım aralığı: 5.55-5.80
Yabancı Payı (%) : 48.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
FORD OTOSAN
ÇIKIŞTA
Hareketlendiği gözleniyor. 34.46 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 35.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 37.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.00-34.00
Satım aralığı: 37.25-38.25
Yabancı Payı (%) : 68.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 8.83 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.90-8.80
Satım aralığı: 9.20-9.25
Yabancı Payı (%) : 68.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.68 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.38-6.18
Satım aralığı: 6.68-6.75
Yabancı Payı (%) : 68.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
15.11 – 15.66 aralığında hareket eden hisse 15.29 seviyesinin altında kapanışlarda 15.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.10-15.00
Satım aralığı: 15.40-15.50
Yabancı Payı (%) : 80.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.
KARDEMİR (D)
YÜKSELİŞTE
Alıcılar güçleniyor. 1.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.26 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.17 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.17-1.16
Satım aralığı: 1.26-1.31
Yabancı Payı (%) : 9.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan arttı.
TURKCELL
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 12.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 12.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.80-11.75
Satım aralığı: 12.00-12.20
Yabancı Payı (%) : 90.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
82.43 – 85.05 aralığında hareket eden hisse 84.95 seviyesinin altında kapanışlarda 83.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 84.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 86.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 83.00-80.50
Satım aralığı: 86.00-87.00
Yabancı Payı (%) : 77.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.78 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.40-5.33
Satım aralığı: 5.78-5.90
Yabancı Payı (%) : 85.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İZLENMELİ
3.79 – 3.9 aralığında hareket eden hisse 3.85 seviyesinin altında kapanışlarda 3.66 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.84-3.82
Satım aralığı: 3.86-3.88
Yabancı Payı (%) : 50.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
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