BİST 100 hisselerinin teknik analizi (09.6.2017)
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HER HAFTA YENİ BİR ZİRVE GÖRÜLÜYOR.
Haftaya Katar krizi ile başlayan piyasalar çabuk toparlandı. Çıkışını sürdüren BİST 100’de 98,942 ile tüm zamanların kapanış rekorunu oluştururken haftalık değer artışı %0,08 olarak gerçekleşti. Meydana gelen birçok olumsuz gelişme piyasalar de neredeyse günlük hatta saatlik etki yaratıyor. Bunun nedeni piyasalarda küçük yatırımcıların giderek azalması ve büyük oyuncuların da piyasayı belirleme kapasitesiyle ile açıklanabilir. Piyasalarda (özellikle hisse senedi piyasalarında) korkak davranan küçük yatırımcılar olumsuz gelişmeler halinde panik davranışlar gösterebiliyorlar. Halbuki büyük oyuncular, piyasaları bilen uzmanlarıyla, ekonomik ve politik gelişmelerle ilgili istihbaratlarıyla ve algoritmik emirleriyle piyasayı yönlendirebiliyor. Halihazırda küçük yatırımcılar yatırım fonları ile piyasada yer almaya çalışıyor. Bu da piyasada dalgalanmaların boyutunu azaltıyor. Önümüzdeki hafta 100 bin psikolojik direnç olarak piyasaların önünde duruyor. Aşağıda 97,500 ve 96,500 destekleri çalışırken, çok beklenmeyen bir gelişme olmaz ise yükselen kanal içindeki hareket devam edebilir.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
9.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.45 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.45-9.25
Satım aralığı: 9.70-9.80
Yabancı Payı (%) : 63.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 22.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.50-19.70
Satım aralığı: 22.40-24.00
Yabancı Payı (%) : 40.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
3.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.94 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.17 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.94-2.90
Satım aralığı: 3.02-3.04
Yabancı Payı (%) : 64.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
İZLENMELİ
5.3 – 5.47 aralığında hareket eden hisse 5.47 seviyesinin altında kapanışlarda 5.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.25-5.13
Satım aralığı: 5.68-5.93
Yabancı Payı (%) : 66.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.60 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.43-6.15
Satım aralığı: 6.45-6.75
Yabancı Payı (%) : 48.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ORTA VADELİ DESTEĞİNİ TEST EDEBİLİR
Direncini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Ancak ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Satış baskısının sürmesi halinde 9.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.55-9.35
Satım aralığı: 9.60-9.75
Yabancı Payı (%) : 68.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 16.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.10-15.90
Satım aralığı: 17.40-18.00
Yabancı Payı (%) : 80.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
ALICILAR HAKİM
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.57 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 1.71 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 1.82 seviyesine yönelebilir. 1.71 seviyesinin altında kapanışlarda 1.58 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.58-1.38
Satım aralığı: 1.82-1.95
Yabancı Payı (%) : 22.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.43 puan arttı.
OTOKAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
131.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 117.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 126.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 117.00-106.00
Satım aralığı: 132.00-138.00
Yabancı Payı (%) : 11.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
10.89 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.50
Satım aralığı: 10.90-11.10
Yabancı Payı (%) : 67.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.69-4.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.80 seviyesinin altında kapanışlarda 4.68 seviyesine gerileyebilir. 4.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.68-4.38
Satım aralığı: 4.88-5.10
Yabancı Payı (%) : 42.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
17.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 19.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 18.30 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.00-15.70
Satım aralığı: 19.10-19.80
Yabancı Payı (%) : 66.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
11.85-12.27 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.04 seviyesinin altında kapanışlarda 11.80 seviyesine gerileyebilir. 12.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.80-11.70
Satım aralığı: 12.20-12.50
Yabancı Payı (%) : 85.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
29.94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 29.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 29.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.00-28.50
Satım aralığı: 30.25-30.25
Yabancı Payı (%) : 79.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇTE ZORLANDI
6.19-6.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.29 seviyesinin altında kapanışlarda 6.18 seviyesine gerileyebilir. 6.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.18-6.15
Satım aralığı: 6.35-6.45
Yabancı Payı (%) : 77.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
96.45 – 100.3 aralığında hareket eden hisse 98.6 seviyesinin altında kapanışlarda 96.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 98.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 100.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 96.00-90.50
Satım aralığı: 100.00-104.00
Yabancı Payı (%) : 79.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
6.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.28 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.28-6.03
Satım aralığı: 6.60-6.73
Yabancı Payı (%) : 85.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
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