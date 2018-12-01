BIST 100 hisselerinin teknik analizi (1.12.2018)
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BORSADAKİ HAREKET GÜÇLENİYOR
Geçtiğimiz hafta 95,544 ve 93,043 seviyeleri arasında hareket eden BİST 100’de genel olarak bir yükseliş olduğu görüldü. Bir süredir simetrik bir üçgen içerisinde sıkışma yaşadığı gözlenen endeks cuma günü 95,416 seviyesinden kapanırken haftalık bazda yüzde 1,54 değer kazandı. 95 bin seviyelerinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 99 bin seviyelerine doğru hareket potansiyeli yüksek. Bu seviye endeks için fibonacci yüzde 38,2’ye denk geliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise yüzde 23,6 destek seviyesine denk gelen 93 bin seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI göstergesi aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde değil. RSI göstergesinin net bir sinyal üretmemesi endeksteki sıkışma hareketini destekliyor. Hareketin gücünü gösteren momentumu ise 104,34 seviyesinde bulunuyor, momentumun bu seviyede bulunması hareketin kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bir önceki hafta bollinger orta bandında hareket eden BİST 100 endeksinin hafta içinde üst banda doğru hareket ettiği gözlemlendi. Be seviyelerde hareket korunursa borsada yükselişin güçlendiğini görebiliriz. Olası bir kar realizasyonu durumunda ise endeks için 93 ve 92 bin seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yabancıların borsadaki payı 63,12 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise 20,26 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Direnç seviyesine doğru hareket gözleniyor. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabildiği sürece, 7.85 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.66 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.35-6.95
Satım aralığı: 7.85-8.05
Yabancı Payı (%) : 61.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor, gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. Bu seviyede kalıcılık sağlaması yukarı hareketler için önemli. İlk destek 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-14.60
Satım aralığı: 15.80-16.80
Yabancı Payı (%) : 62.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 81.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 86.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 81.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 81.50-80.00
Satım aralığı: 86.00-86.50
Yabancı Payı (%) : 63.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 1.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.62 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.58-1.56
Satım aralığı: 1.67-1.73
Yabancı Payı (%) : 62.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.87 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.79 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.50
Satım aralığı: 8.65-8.70
Yabancı Payı (%) : 69.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
KANAL İÇERİSİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR
Hareketlendiği gözleniyor. 4.09 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.10-4.00
Satım aralığı: 4.46-4.82
Yabancı Payı (%) : 54.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
2.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.33 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.33-2.07
Satım aralığı: 2.72-3.32
Yabancı Payı (%) : 27.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
KOZA ALTIN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 52.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 50.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 52.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 54.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 50.50-50.00
Satım aralığı: 54.00-55.00
Yabancı Payı (%) : 50.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.24 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.70-6.23
Satım aralığı: 8.65-9.00
Yabancı Payı (%) : 49.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.34 puan arttı.
PEGASUS
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 23.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 25.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 26.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 23.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.40-22.00
Satım aralığı: 26.25-29.00
Yabancı Payı (%) : 27.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.13 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
5.25 – 5.48 aralığında hareket eden hisse 5.3 seviyesinin altında kapanışlarda 5.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.13-5.10
Satım aralığı: 5.45-5.65
Yabancı Payı (%) : 42.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEK SEVİYELERİNDEN DÖNDÜ
6.86 – 7.18 aralığında hareket eden hisse 7.15 seviyesinin altında kapanışlarda 6.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.90
Satım aralığı: 7.50-7.75
Yabancı Payı (%) : 51.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNE DOĞRU HAREKET EDİYOR
20-21.12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.04 seviyesinin altında kapanışlarda 18.70 seviyesine gerileyebilir. 21.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.70-17.70
Satım aralığı: 21.70-22.00
Yabancı Payı (%) : 73.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 120.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 128.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 117.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 123.00-119.00
Satım aralığı: 128.00-130.00
Yabancı Payı (%) : 79.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.00-15.70
Satım aralığı: 17.90-19.30
Yabancı Payı (%) : 60.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.52 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 3.76 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.76 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.76-3.62
Satım aralığı: 3.98-4.06
Yabancı Payı (%) : 37.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.53 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
3.71 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 4.30 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 4.01 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.72 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.72-3.66
Satım aralığı: 4.30-4.54
Yabancı Payı (%) : 56.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.56 puan arttı.
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