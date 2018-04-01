BİST 100 hisselerinin teknik analizi (1.4.2018)
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DİRENÇLER GÜÇLÜ, DESTEKLERE DİKKAT
Haftayı 114,930 puandan kapatan BİST 100 endeksi haftalık bazda %1,43 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Hafta içinde 4’ü geçen dolar/TL paritesi piyasaları diken üstünde oturturken, desteklerini aşağı kıran BİST 100 de 113,426’ya kadar geri çekildi. Haftanın son iki gününde bu seviyeden gelen alımlarla toparlanmaya çalışan BİST 100 bolinger band içine geri döndü. Dolar/TL de 3,95’lerde tutunmaya çalışıyor. Perşembe günü açıklanan %7,4’lük büyüme rakamları moral verici olsa da piyasalarda çok fazla bir etkisi hissedilmedi. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon oranlarının (MB beklenti anketinde 0,84 olarak gerçekleşti.) dolar/TL paritesi üzerindeki etkisi yakından takip edilecektir. Piyasa haftaya bolinger band desteğinden dönen ama henüz ortalamayı test etmemiş bir BİST 100 ile başlayacak. BİST 100’de hem 20 günlük ortalama hem kısa vadeli yükselen kanal direnci hem de 116,250’deki yatay direnç aynı bölgede birleşiyor. Bunun üzerine günlük ve haftalık MACD’de de yön aşağı. Hacmin de giderek daralması nedeniyle 116,250’lerin yukarı geçilememesi bir kez daha desteklerin test edilmesine neden olabilir. Önümüzdeki hafta ilk destekler 114,000 ve 112,600’de iken dirençler 116,250 ve 117,800 seviyelerinde bulunuyor.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.25-9.20
Satım aralığı: 9.70-9.95
Yabancı Payı (%) : 64.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
18.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.60-17.50
Satım aralığı: 18.00-18.30
Yabancı Payı (%) : 67.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
71.35-73.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 71.90 seviyesinin altında kapanışlarda 70.00 seviyesine gerileyebilir. 74.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 74.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 70.00-66.00
Satım aralığı: 74.00-76.50
Yabancı Payı (%) : 63.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 0.95 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.86 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.95 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.95-0.87
Satım aralığı: 1.86-2.33
Yabancı Payı (%) : 28.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
10.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.81 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.48 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.30-10.20
Satım aralığı: 10.70-10.80
Yabancı Payı (%) : 47.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
TREND İZLENMELİ
10.61 – 11.11 aralığında hareket eden hisse 10.94 seviyesinin altında kapanışlarda 10.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.60-10.50
Satım aralığı: 11.10-11.50
Yabancı Payı (%) : 68.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.26 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.80-8.60
Satım aralığı: 9.20-9.55
Yabancı Payı (%) : 72.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
16.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.80-15.60
Satım aralığı: 16.70-17.40
Yabancı Payı (%) : 82.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
ALIMLAR GÜÇLENMELİ
Güç kaybediyor. 6.57 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-5.83
Satım aralığı: 6.48-6.55
Yabancı Payı (%) : 37.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan azaldı.
OTOKAR
ORTALAMALARININ ALTINDA
Güç kaybediyor. 119.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 109.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 114.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 109.00-107.00
Satım aralığı: 116.00-117.00
Yabancı Payı (%) : 13.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
7.94 – 8.18 aralığında hareket eden hisse 8.14 seviyesinin altında kapanışlarda 7.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.85
Satım aralığı: 8.25-8.30
Yabancı Payı (%) : 49.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.59 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.50 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.38-10.30
Satım aralığı: 10.50-10.70
Yabancı Payı (%) : 68.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
23.58-24.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.88 seviyesinin altında kapanışlarda 23.50 seviyesine gerileyebilir. 24.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.50-22.10
Satım aralığı: 24.20-25.25
Yabancı Payı (%) : 74.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.97 puan arttı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.00-14.80
Satım aralığı: 15.20-15.30
Yabancı Payı (%) : 87.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ALICILAR HAKİM
18.39 – 19.66 aralığında hareket eden hisse 19.11 seviyesinin altında kapanışlarda 18.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.20-17.50
Satım aralığı: 19.80-19.90
Yabancı Payı (%) : 64.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
SATICILAR HAKİM
6.65-6.92 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.65 seviyesinin altında kapanışlarda 6.53 seviyesine gerileyebilir. 6.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı :6.53-6.50
Satım aralığı: 6.83-6.93
Yabancı Payı (%) : 74.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
6.86 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.28 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.51 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.28-6.23
Satım aralığı: 6.85-7.05
Yabancı Payı (%) : 83.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan azaldı.
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