BİST 100 hisselerinin teknik analizi (1.7.2018)
SEÇİM SONRASI MAKRO GÖSTERGELER İZLENİYOR
Seçimlerin tamamlanması piyasaların önündeki belirsizliklerden birini daha kaldırdı. Seçimin ilk turda sonuçlanmış olması piyasalara olumlu yansısa da etkinin sınırlı kaldığı görülmekte. Çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında değer kaybederken, TL değer kazanarak pozitif ayrıştı.
Seçim belirsizliği geride kalırken, yerini makroekonomik görünüm ve yeni dönemde ekonomi yönetiminin nasıl aksiyon alacağı sorusu aldı. Dolayısıyla risklerin henüz bitmediği ve Dolar/TL’nin de bu yüzden sınırlı tepki verdiği görülmekte. Özellikle önümüzdeki hafta açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisinin yükseliş göstermesi bekleniyor.
Bu durum TL’deki kırılganlığı arttırabilir. Diğer taraftan piyasalarda yurtdışı gelişmeler de takip ediliyor. Uzun süredir dünya piyasalarını tedirgin eden ticaret savaşları söylemine birde Trump’ın İran’la olan petrol gerginliği eklendi. Bütün bunlar göz önüne alındığında yurtiçi piyasalarda bir süre daha temkinli bir seyir görülebilir. Yabancı yatırımcının borsadaki payı ise 63.84’ten 1.04 puan düşerek 62,80’e geriledi.
BİST 100 endeksi haftayı yüzde 0.70 oranındaki değer artışı ile 96,520 seviyesinden tamamladı. Endeks hafta içerisinde en düşük 93,365 seviyesini, en yüksek 99,394 seviyesini gördü. Endekste yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk dirençler 99 bin ve 103 bin seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönlü bir harekette ilk destek 94 bin seviyesinde.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.01 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.95 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.28-6.85
Satım aralığı: 7.95-8.10
Yabancı Payı (%) : 62.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ARÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.28 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.60-14.40
Satım aralığı: 15.50-16.40
Yabancı Payı (%) : 66.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.05 puan azaldı.
ASELSAN
ALICILAR HAKİM
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 21.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 23.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.90 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.90-20.80
Satım aralığı: 25.00-25.75
Yabancı Payı (%) : 25.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
65.6-68.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 67.15 seviyesinin altında kapanışlarda 66.00 seviyesine gerileyebilir. 67.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 66.00-65.50
Satım aralığı:67.50-70:00
Yabancı Payı (%) : 63.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
0.91 – 1.01 aralığında hareket eden hisse 0.97 seviyesinin altında kapanışlarda 0.93 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.01 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.93-0.91
Satım aralığı: 1.01-1.05
Yabancı Payı (%) : 22.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.91 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.25-6.98
Satım aralığı: 7.60-7.75
Yabancı Payı (%) : 62.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.70 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 6.24 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 5.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.60-5.45
Satım aralığı: 5.78-6.03
Yabancı Payı (%) : 66.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.61 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 7.07 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 7.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.58-4.54
Satım aralığı: 7.10-7.70
Yabancı Payı (%) : 44.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.73 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
ATAKTA
4.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.41 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 4.04 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.04-3.88
Satım aralığı: 5.03-5.70
Yabancı Payı (%) : 53.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan azaldı.
PETKİM
YÜKSELİŞTE
Hareketlendiği gözleniyor. 4.61 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.56 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :4.56-4.20
Satım aralığı: 5.05-5.25
Yabancı Payı (%) : 32.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR HAKİM
5.88-6.56 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.20 seviyesinin altında kapanışlarda 5.93 seviyesine gerileyebilir. 6.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.93-5.38
Satım aralığı: 6.45-6.83
Yabancı Payı (%) : 52.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 23.48 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 21.33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 22.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.40-22.30
Satım aralığı: 22.40-23.48
Yabancı Payı (%) : 74.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
TURKCELL
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 11.34 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.17 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-11.30
Satım aralığı:12.50-12.60
Yabancı Payı (%) : 88.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HACİMLİ ÇIKIYOR
15.10 seviyesinden başlayan alımlarla çıkış seyrinde. 17.35 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 19.20 seviyesini test edebilir. 17.35 seviyesinin altına kayması halinde 15.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.10-13.50
Satım aralığı: 19.20-23.70
Yabancı Payı (%) : 71.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.82 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.82-4.50
Satım aralığı: 5.15-5.70
Yabancı Payı (%) : 75.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 115.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 100.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 113.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 100.00-94.00
Satım aralığı: 113.00-114.00
Yabancı Payı (%) : 78.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 2.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.74 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.32 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.32-2.30
Satım aralığı: 2.74-2.96
Yabancı Payı (%) : 50.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.
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