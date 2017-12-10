BİST 100 hisselerinin teknik analizi (10.12.2017)
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BORSA 108.000 DİRENCİNDE
Borsa İstanbul, TCMB’nin faiz kararına ilişkin beklentilerle 108.000 direncine dayandı. Dövizde satış yapan yatırımcılar, borsada alım yaptı. BİST 100 Endeksi haftayı yüzde 4,21 oranındaki değer artışı ile 107,921 puandan kapattı. Hafta içerisinde en düşük 103,350, en yüksek 108,182 puanı gören BİST 100 endeksi, önceki hafta kapanışının 4,362 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 27,947 seviyesinde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde BİST 100 Endeksine dahil 100 hissenin, 77 tanesi değer kazanırken, 18 tanesi ise değer kaybetti. Endekste teknik olarak direnç seviyeleri 108.000-110.000 ve 115.000 seviyelerinde bulunuyor. 7,20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların yukarı doğru kırılması yükselişin sürebileceğine dair sinyal veriyor. Teknik göstergelerden haftalık MACD henüz yönünü yukarı çevirmiş değil. Borsadaki yabancı payı ise yüzde 65’in üzerinde bulunuyor. Borsada banka hisselerindeki hareket önümüzdeki hafta önem kazanacak. Endekse göre göreceli olarak daha az kazandıran banka hisseleri yükseliş yönünde tepki veriyor. Bu eğilimin devam etmesi endeksin dirençlerini aşmasını kolaylaştırabilir. Dolar/TL kurunun da 3,83’lere gerilemesi borsadaki hareketi destekliyor. Bu hafta 108.000 direnci aşılabilirse çıkış devam edebilir.
ENKA İNŞAAT
İZLENMELİ
5.73 – 5.88 aralığında hareket eden hisse 5.87 seviyesinin altında kapanışlarda 5.73 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.65
Satım aralığı: 6.10-6.15
Yabancı Payı (%) : 68.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
ATAKTA
9.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 9.92 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 8.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.75-8.70
Satım aralığı: 12.00-13.60
Yabancı Payı (%) : 76.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.11 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.81 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.64 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.64-4.04
Satım aralığı: 4.98-5.90
Yabancı Payı (%) : 43.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.10 puan azaldı.
OTOKAR
ALICILAR GÜÇLÜ
110.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 138.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 120.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 110.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 110.00-108.00
Satım aralığı: 124.00-134.00
Yabancı Payı (%) : 11.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
PETKİM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 6.53 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.55 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.55-6.48
Satım aralığı: 7.10-7.23
Yabancı Payı (%) : 50.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.36 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 26.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 31.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 31.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-24.40
Satım aralığı: 34.50-43.00
Yabancı Payı (%) : 22.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
9.81 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.81 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.30-10.20
Satım aralığı: 10.90-11.20
Yabancı Payı (%) : 69.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 4.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.20-4.04
Satım aralığı: 4.56-4.78
Yabancı Payı (%) : 42.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 19.93 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 21.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.40 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.10-18.60
Satım aralığı: 22.40-23.30
Yabancı Payı (%) : 68.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.50-14.00
Satım aralığı: 15.50-15.50
Yabancı Payı (%) : 88.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ATAKTA
12.25 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 15.10 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 13.59 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-10.40
Satım aralığı: 15.10-15.20
Yabancı Payı (%) : 62.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.07 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ZİRVESİNDE
Yükseliş seyrinde. 14.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 16.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.70-13.60
Satım aralığı: 16.60-17.50
Yabancı Payı (%) : 70.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
TREND İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 30.52 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 31.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 34.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.25-31.25
Satım aralığı: 34.50-36.00
Yabancı Payı (%) : 78.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.73 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.63
Satım aralığı: 6.50-6.80
Yabancı Payı (%) : 72.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.
TÜPRAŞ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 122 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 118 seviyesinin altındaki kapanışlarda 114.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 118 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 122.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 114.00-113.00
Satım aralığı: 122.00-127.00
Yabancı Payı (%) : 76.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
YÜKSELİŞTE
5.54 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 6.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 6.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.73 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.70
Satım aralığı: 6.50-7.03
Yabancı Payı (%) : 84.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
3.94 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.36 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.22 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.94 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.14-4.06
Satım aralığı: 4.36-4.38
Yabancı Payı (%) : 48.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.35 puan azaldı.
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