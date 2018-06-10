BİST 100 hisselerinin teknik analizi (10.6.2018)
DESTEK ARAYIŞI SÜRÜYOR.
Haftayı 95,876 puandan kapatan BİST 100 endeksinde, kayıp %3,32’ye ulaştı. Haftaya enflasyon verileri ile başlayan piyasa ( TÜFE mayıs 2018 artışı %1,62), beklentiler paralelinde yükselen bir eğilim ile karşılaştı. Ardından TCMB’nin toplantısından çıkan 1,25 puanlık artış dövizde gerilemeye neden oldu. Dolar haftayı 4,48 seviyelerinde kapatırken, Euro 5,28’lerde.
Kamu kurumlarından döviz mevduatlarının TL’ye çevrileceğine dair haberler geliyor. G-7 toplantısında bir kez daha gündeme gelen ticaret savaşları önümüzdeki yazın sıcak geçeceğinin işaretlerini veriyor. Orta vadeli düşüş eğiliminde olan BİST 100 ise destek arayışlarını sürdürüyor. Yabancı takasının %63,5’lere gerilemesi endekste yaşanan her tepkinin satışla karşılanmasının nedenini açıklıyor.
Faiz artışlarına ve dolar bazında 20,600 seviyelerine geri çekilmeye rağmen beklenen alımların gelmiyor olmasının ardında önümüzdeki seçimler ilk sırada yer alıyor. Diğer taraftan dünya piyasalarında faizlerdeki artış eğilimi paranın yönünü tahvil piyasasına çeviriyor. Elde tutulan varlıklardan yükselen faizler nedeniyle zarar yazan portföy yöneticileri yüksek faiz veren piyasaları takip ediyor. Ancak eğilim hala yukarı yönlü olduğu için para hisse senedi piyasalarından çıkış yönünde pozisyon alıyor.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇTE ZORLANDI
1.9-2.07 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.99 seviyesinin altında kapanışlarda 1.88 seviyesine gerileyebilir. 1.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.11 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.90-1.88
Satım aralığı: 2.11-2.23
Yabancı Payı (%) : 53.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ALIMLAR ARTMALI
8.20 seviyesindeki destek oluşumu takip edilebilir. 8.40 seviyesinin altında kapanışlarda 8.00 seviyesine gerileyebilir. 8.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.95 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.20-8.00
Satım aralığı: 8.95-9.35
Yabancı Payı (%) : 71.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.24 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.00-6.70
Satım aralığı: 7.65-8.25
Yabancı Payı (%) : 61.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.35 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.90-13.60
Satım aralığı: 14.10-14.30
Yabancı Payı (%) : 78.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 7.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.38 seviyesine doğru gerileyebilir. 7.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.40 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.38-6.05
Satım aralığı: 8.40-8.75
Yabancı Payı (%) : 55.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.00 puan arttı.
PETKİM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 4.67 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.26 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.45 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.26-3.46
Satım aralığı: 4.72-6.05
Yabancı Payı (%) : 34.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
ORTALAMALARININ ALTINDA
8.51-9.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.99 seviyesinin altında kapanışlarda 8.50 seviyesine gerileyebilir. 8.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.50-8.35
Satım aralığı: 9.50-9.85
Yabancı Payı (%) : 70.21
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
ŞİŞE CAM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 3.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.82 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.10-4.02
Satım aralığı: 4.82-5.28
Yabancı Payı (%) : 44.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.25 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.20-5.05
Satım aralığı: 5.80-5.85
Yabancı Payı (%) : 50.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 23.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 22.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.80-21.20
Satım aralığı:22.70-22.90
Yabancı Payı (%) : 73.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
11.97 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.90-10.80
Satım aralığı: 12.50-13.50
Yabancı Payı (%) : 87.83
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 13.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.40 seviyesine doğru gerileyebilir. 13.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.30 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.40-8.60
Satım aralığı: 16.30-17.30
Yabancı Payı (%) : 61.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.64 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
Hissede kararsızlık hakim. 14.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.15 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.10-14.40
Satım aralığı: 15.20-16.00
Yabancı Payı (%) : 70.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
25.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 24.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 24.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 25.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.20-23.30
Satım aralığı: 24.40-25.25
Yabancı Payı (%) : 72.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Hareketlendiği gözleniyor. 103.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 104.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 118.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 104.00-100.00
Satım aralığı:113.00-121.00
Yabancı Payı (%) : 78.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.88 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
5.45 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.17 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.90-4.86
Satım aralığı: 5.58-5.93
Yabancı Payı (%) : 82.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.99 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.69 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.45-2.44
Satım aralığı: 2.58-2.66
Yabancı Payı (%) : 47.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.95 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?